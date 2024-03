Classifica Mondiale Moto2 2024: punteggi e distacchi

Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria di mezzo del Motomondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti.

Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la classifica del Mondiale Moto2 2024.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2024

1. Alonso Lopez (SpeedUp Racing) 25

2. Barry Baltus (RW Racing GP) 20

3. Sergio Garcia (MT Helmets-MSI) 16

4. Ai Ogura (MT Helmets-MSI) 13

5. Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) 11

6. Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) 10

7. Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) 9

8. Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2) 8

9. Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) 7

10. Aron Canet (Fantic Racing) 6

11. Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) 5

12. Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team) 4

13. Zonta VD Goorbergh (RW Racing GP) 3

14. Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika GAS Up Team) 2

15. Denis Oncu (Red Bull KTM Ajo) 1