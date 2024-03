Civitanova-Trento, quando si gioca il ritorno della semifinale di Champions League di volley: data, orario, tv

Giovedì prossimo, 21 marzo (ore 20.30), si gioca Civitanova-Trento, scoppiettante derby azzurro valido per il ritorno delle semifinale della CEV Champions League 2023-2024 di volley maschile. Si annunciano fuochi d’artificio e scintille nella sfida tra le squadre di Fabio Soli e Gianlorenzo Blengini, che mette in palio un posto per l’ultimo atto della massima competizione europea.

Atto II del derby fratricida tra squadre italiane, con il premio per la vincitrice che è la partita più importante dell’anno a livello di club. In mezzo alle due sfide di Champions ci sarà gara-3 del quarti playoff Scudetto in Superlega, e le due squadre potrebbero arrivare con umore opposto. Trento infatti ha l’occasione di chiudere la serie, e volendo, visto il vantaggio di 2-0, permettersi anche di pensare a qualche rotazione. Civitanova invece è spalle al muro, sotto 0-2 contro Monza e all’ultima spiaggia. I ragazzi di Blengini potrebbero arrivare a questa partita con solo la massima competizione europea rimasta in calendario, che potrebbe salvare la stagione.

Civitanova-Trento non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 21 marzo

Ore 20.30 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.