Ciclismo su pista, nuove biciclette per l’Italia verso le Olimpiadi: evoluzione della Pinarello da record dell’ora

Nuove biciclette per la Nazionale Italiana di ciclismo su pista in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Pinarello ha infatti presentato due nuove versioni evolute della Bolide F HR, il modello con cui Filippo Ganna ha battuto il Record dell’Ora. Il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, Campione Olimpico a Tokyo 2020, ha ricevuto una versione in lega Scalmalloy stampata in 3D.

Le azzurre, invece, gareggeranno su un modello in carbonio personalizzato, la Bolide HR C. Con il modello tradizionale Ganna ha percorso la distanza di 56,792 chilometri a Grenchen l’8 ottobre 2022 e la settimana successiva si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale con il primato mondiale di 3:59.636.

Fausto Pinarello ha dichiarato: “In qualità di marchio italiano iconico, non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con la squadra italiana di ciclismo su pista che, come noi, continua a spingersi oltre i confini delle performance sportive. Abbiamo investito molto per produrre 6 biciclette in lega Scalmalloy stampate in 3D per la squadra maschile e 6 versioni in fibra di carbonio per la squadra femminile (compresi stampi di 3 diverse dimensioni). Auspichiamo di aver fornito bici che permettano alla squadra maschile di difendere il titolo olimpico su pista e alla nostra fortissima squadra femminile di conquistare l’oro. Abbiamo fatto tutto il possibile per dare loro le migliori possibilità“.

Il CT Marco Villa ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere legati con Pinarello negli ultimi 30 anni da una proficuo rapporto di partnership che, ancora una volta, sboccia con la fornitura di due biciclette all’avanguardia e di alto livello che daranno ai nostri atleti dell’inseguimento a squadre la grande opportunità di puntare all’oro a Parigi“.