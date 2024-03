Ciclismo, la Bahrain-Victorious ringrazia Sonny Colbrelli: impedito il furto delle biciclette

La Bahrain-Victorious non è riuscita a tornare alla vittoria alla Milano-Sanremo. Così come due anni fa, Matej Mohoric ci ha provato con un attacco negli ultimissimi chilometri, ma questa volta ha trovato l’opposizione del campione del mondo Mathieu van der Poel che gli ha sbarrato la strada. Ma per gli emiratini poteva andare anche peggio: potevano ritrovarsi senza biciclette.

Durante la notte difatti la Bahrain-Victorious ha rischiato di ritrovarsi senza i propri mezzi meccanici. Alcuni malintenzionati hanno provato a impossessarsi delle biciclette della squadra con licenza UCI WorldTeam, ma sono stati messi in fuga nientemeno che da Sonny Colbrelli, alla prima classica monumento della sua nuova carriera in ammiraglia.

Il trentatreenne si è accorto di qualcosa che non andava e, controllando la situazione, si è accorto della banda, che ha deciso di fuggire via. Colbrelli ha anche provato brevemente ad inseguirli, ma senza successo. Per evitare altri incresciosi avvenimenti, la squadra ha deciso di trasportare tutte le biciclette nelle stanze dello stesso vincitore della Parigi-Roubaix 2021 e di Franco Pellizzotti, come testimoniato anche da una storia Instagram di Sonny.

Non è arrivato il successo in cambio, ma magari è l’inizio di una nuova carriera per il Cobra, quella di vendicatore mascherato.