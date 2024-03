Ciclismo, Filippo Baroncini si deve operare: brutta caduta al GP Denain

Filippo Baroncini è caduto quando mancavano dodici chilometri al termine del GP di Denain, classica francese andata in scena oggi e che prevedeva diversi tratti in pavé nella seconda parte del tracciato. Il ciclista italiano era sembrato fin da subito tra i più colpiti e gli accertamenti medici hanno certificato la frattura del gomito destro.

L’ex Campione del Mondo under 23 sarà operato già questa sera in Belgio e dovrebbe tornare a casa in tempi rapidi, in modo da iniziare il proprio percorso di recuperto. La primavera dell’alfiere della UAE Emirates, che proprio quest’anno ha cambiato squadra lasciando la Trek, è però purtroppo finita con largo anticipo. Filippo Baroncini stava dimostrando di avere trovato una buona condizione, dopo essere essersi lasciato alle spalle gli infortuni del recente passato.

La buona sorte non ha però sorriso al 23enne, che era reduce dall’undicesimo posto alla Danilith Nokere Koerse e dalla partecipazione a Strade Bianche e Trofeo Laigueglia. Nel calendario dei prossimi giorni figuravano la Classic Brugge-De Panne e l’E3 Saxo Classic, poi era prevista la presenza al Giro di Ungheria (partenza l’8 maggio, evento in concomitanza con il Giro d’Italia).