Giulio Ciccone salta il Giro d’Italia 2024: rinuncia forzata dopo l’operazione

Giulio Ciccone non correrà il Giro d’Italia 2024. Il 29enne si è trovato costretto a rinunciare alla Corsa Rosa in seguito all’intervento chirurgico al soprassella, a cui si è sottoposto nel mese di febbraio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’abruzzese ha avuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi e dovrebbe ricominciare la propria attività ad aprile, dunque non in tempo utile per recuperare la condizione fisica in vista della prima grande corsa a tappe della stagione. Si tratta della seconda rinuncia consecutiva al Giro d’Italia, visto che lo scorso anno la saltà a causa di una positività al Covid.

Giulio Ciccone, che in carriera ha vinto tre frazioni nella Corsa Rosa, era reduce da una buona stagione, culminata con la conquista della prestigiosa maglia a pois al Tour de France e da due belle vittorie di tappa tra Giro del Delfinato e Volta Catalunya. L’alfiere della Lidl-Trek non ha ancora gareggiato nel 2024, la sua ultima apparizione in gruppo risale allo scorso 3 ottobre, quando non portò a termine la Tre Valli Varesine.

Uno degli obiettivi della carriera potrebbe essere quello di conquistare la classifica di migliore scalatore nei tre Grandi Giri: dopo esserci riuscito al Giro d’Italia nel 2019 e lo scorso anno alla Grand Boucle, all’appello manca soltanto la Vuelta di Spagna. Al momento non è ancora stata definita la data del rientro in gara e non è stato delineato un calendario di gare per la seconda parte della stagione.