Ciclismo, caduta per Alaphilippe durante la Strade Bianche: nessuna frattura, sarà alla Tirreno-Adriatico

La Strade Bianche di ieri passerà sicuramente alla storia per la meravigliosa impresa di Tadej Pogacar, con l’uomo della UAE Team Emirates partito a oltre ottanta chilometri dal traguardo e arrivato da solo sul traguardo di Piazza del Campo. Voleva essere il giorno del riscatto anche per Julian Alaphilippe, ma il francese ha dovuto un’altra volta fare i conti con la sfortuna.

L’ex campione del mondo si è dovuto ritirare a causa di una caduta ad oltre 100 chilometri dalla conclusione, dicendo addio alla possibilità di replicare il successo del 2019. C’era apprensione sulle condizioni del transalpino, ma dopo approfonditi esami medici non sono stati rilevati danni importanti su di lui.

Il due volte campione del mondo tra 2020 e 2021 sarà tranquillamente al via della Tirreno-Adriatico che comincerà domani con la cronometro di Lido di Camaiore. Sarà per lui il modo per tornare ad essere protagonista, che ricerca in maniera spasmodica dopo due anni in cui ha fatto enorme fatica: dal secondo titolo mondiale del 2021 sono arrivate la miseria di quattro vittore, troppo poche per un corridore della sua classe.

Nessun problema anche per il giovane compagno di squadra Paul Magnier: il classe 2004, due vittorie in questo inizio di stagione tra Trofeo Ses Salines-Felanitx e Tour of Oman, era rimasto coinvolto anche lui in una caduta e trasportato in ospedale per esami più approfonditi. Fortunatamente non ci sono grossi problemi e potrà tornare in corsa il prima possibile.