Chi è Christopher O’Connell, il prossimo avversario di Sinner che evoca brutti ricordi

Sarà il classe 1994 australiano Christopher O’Connell l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami: nell’unico precedente, datato però 2021, l’oceanico vinse ad Atlanta negli ottavi per 7-6 (7) 6-4.

E’ negativo dunque il ricordo che l’azzurro, numero 2 del seeding in Florida, ha dell’oceanico, ma dopo tre anni i valori in campo sono certamente diversi: O’Connell in questa stagione ha raggiunto al massimo i quarti di finale ad inizio anno in casa, nel torneo di Adelaide.

Destrorso, gioca il rovescio ad una mano, ed attualmente è il numero 66 del mondo, anche se in carriera ha raggiunto al massimo il numero 53 ATP, toccato nello scorso settembre, al termine degli US Open. E’ alla seconda annata giocata con continuità sull’ATP Tour, e nel 2024 il bilancio è di 9 vittorie e 7 sconfitte.