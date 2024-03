Bertolucci e la metafora ciclistica: “Alcaraz ha punte inarrivabili, Sinner meglio nelle corse a tappe”

Paolo Bertolucci ha parlato a SkySport24, commentando il dualismo tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz con una metafora ciclistica. I due tennisti si sono incontrati di recente in semifinale ad Indian Wells ed a Miami potranno scontrarsi soltanto in finale.

In carriera i due si sono affrontati in otto occasioni sul circuito maggiore tra il 2021 ed il 2024, con un bilancio in perfetta parità, anche se l’iberico vinse l’unico scontro a livello Challenger nel 2019: Sinner ed Alcaraz a Miami stanno duellando per il numero 2 ATP, dato che non possono raggiungere Djokovic, né possono essere superati da Medvedev.

Sinner per diventare numero 2 del mondo a Miami dovrà vincere il torneo e sperare che Alcaraz non arrivi in semifinale: l’azzurro ha già raggiunto gli ottavi, mentre lo spagnolo giocherà nella notte italiana il match dei sedicesimi ed in caso di successo tornerà in campo già domani.

Bertolucci ha così descritto la resa nell’arco di una stagione dei due tennisti: “Quando Alcaraz ha il suo picco di rendimento, non puoi fare niente, devi solo aspettare che passi la tempesta. Se pensiamo però a una corsa a tappe nell’arco di tutto l’anno, un Tour de France o Giro d’Italia, allora è meglio Sinner“.