Puppo analizza Indian Wells: “Sinner leggermente favorito su Djokovic, ma l’ottavo…Troppa fretta con Rublev”

Dario Puppo ha analizzato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sinner sembra bene vivere la pressione, ha spiegato più volte che gli fa piacere essere in questa situazione. Shelton potrebbe essere avversario di Sinner ed è interessante perché, tolto Djokovic, è l’ultimo giocatore ad avere battuto Sinner. Quell’eventuale ottavo sarebbe interessante, ma non è scontato perché Sinner ha due primi turni interessanti da testa di serie numero 3. Essere capitato dalla parte di Alcaraz non è male perché Carlos non mi sembra al meglio dopo il problema fisico. Apro una parentesi: non mi piace che Netflix e il torneo in Arabia Saudita utilizzino il termine Slam. Comunque Alcaraz dalla parte di Sinner è buono, anche perché lui punta ormai sempre ad andare in finale. Il tabellone non è malaccio, ma attenzione al primo match dopo un periodo in cui non ha giocato“.

Dario Puppo ha poi proseguito: “Indian Wells è un contesto un po’ particolare perché non è così rapido, vedremo le condizioni del campo. Penso che i primi due turni di Jannik potrebbero rappresentare un problema e magari perderà un set, ma lo vedo andare agli ottavi e poi vedremo se ci sarà Shelton o Mensik, che ha un tennis facile, ha i due colpi fondamentali che vanno via bene e sarebbe curioso vederlo contro Sinner, che vuole sempre affrontare nuovi avversari. Nei quarti di finale, a meno di una condizione sfavillante in quella parte di tabellone con Tsitsipas, Lehecka, Tiafoe o Rublev, non vedo grandi problemi. La parte di tabellone in cui ci sono Medvedev o Alcaraz è quella più complicata, vedo più difficoltà per loro due che per Sinner. Djokovic ha un tabellone abbastanza fattibile, anche se è da un po’ che non gioca, l’ho visto con un manicotto al gomito, avrebbe Humbert che è in forma agli ottavi“.

Il commentatore di Eurosport si è soffermato su un altro aspetto: “Ho visto alcuni allibratori che danno leggermente favorito Djokovic su Sinner. Guardando i tabelloni partono alla pari o anzi Sinner leggermente favorito, proprio perché non conosciamo la situazione di Djokovic, che ha passato anche qualche giornata a sciare sulle Dolomiti. La wild-card a Fognini mi ha stupito, ma una o due partite le può vincere. Per gli altri italiani è un tabellone difficile tra secondo ed eventuale terzo turno. Paolini ad esempio ricapita con Kalinskaya e Rybakina, poi è nella stessa metà di Swiatek“.

Un passaggio sulla nota vicenda di Andrey Rublev: “Rublev deve smetterla, ma se ha detto semplicemente “come hai fatto non vederla, come, come” è ben diverso da quello che è stato dipinto originariamente. Si è presa una decisione con troppa fretta“. Di seguito il VIDEO dell’ultima puntata di Tennismania.