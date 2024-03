Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Miami: servirà un’impresa contro un’americano in ascesa

Lorenzo Musetti ha esordito con una bella vittoria al Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il sempre rognoso russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-5, 6-1. Il tennista italiano, diventato papà pochi giorni fa, ha saputo regolare un avversario decisamente pericoloso e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il numero 24 al mondo, reduce da un periodo abbastanza complicato dal punto di vista sportivo, ha regolato il numero 39 del ranking ATP e si è così qualificato per i sedicesimi di finale.

L’avversario al terzo turno sarà decisamente impegnativo per il nostro portacolori. Lorenzo Musetti se la dovrà infatti vedere con lo statunitense Ben Shelton, attuale numero 17 del circuito che oggi ha liquidato il modesto spagnolo Martin Landaluce in due rapidi set. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che partirà con gli sfavori del pronostico: servirà una grande impresa per sconfiggere uno dei giovani più talentuosi del panorama internazionale e staccare il biglietto per gli ottavi di finale, dove ci dovrebbe essere lo spagnolo Carlos Alcaraz (favoritissimo contro il francese Gael Monfils).

C’è un precedente tra i due giocatori: nel 2023 Lorenzo Musetti si impose agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra, trionfando al Queen’s con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. In quel caso si giocava sull’erba, dunque cambierà la superficie per questo nuovo confronto tra il 22enne toscano e il 21enne americano, sconfitto da Jannik Sinner agli ottavi di finale del recente Masters 1000 di Indian Wells. Va ricordato che il nativo di Atlanta ha raggiunto, nella passata annata agonistica, le semifinali agli US Open e i quarti di finale agli Australian Open.