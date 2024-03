Ranking ATP, cosa cambia per Musetti dopo la vittoria su Safiullin: le prospettive di classifica a Miami

Lorenzo Musetti ha sconfitto Roman Safiullin in due set e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha esordito brillantemente sul cemento statunitense e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura. Il numero 24 del mondo sarà ora chiamato alla grande impresa contro lo statunitense Ben Shelton e, in caso di accesso agli ottavi di finale, se la dovrà probabilmente vedere contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si preannuncia un cammino estremamente impegnativo per il 22enne toscano, che è reduce da un momento sportivamente poco brillante ma decisamente gioioso nella vita privata visto che è appena diventato papà.

Il successo odierno non cambia la posizione di Lorenzo Musetti nel ranking ATP virtuale, visto che resta al 24mo posto, ma guadagna 40 punti e sale così a quota 1.560 punti. Alle sue spalle, tutti attesi dal terzo turno a Miami, si trovano l’olandese Tallon Griekspoor (1.500), il tedesco Jan Lennard Struff (1.493), lo statunitense Sebastian Korda (1.445), lo spagnolo Alekandro Davidovich Fokina (1.430). La classifica è chiaramente in fase di mutamento e cambierà nel corso della settimana in base ai risultati che i vari tennisti otterranno in Florida.

In caso di vittoria contro Shelton, Musetti salirebbe a 1.610 punti e virtualmente supererebbe il cileno Nicolas Jarry al 23mo posto (se il sudamericano venisse eliminato). In caso poi di ammissione ai quarti di finale, l’azzurro si porterebbe a 1.710 punti ma resterebbe 23mo, visto che l’argentino Francisco Cerundolo è virtualmente 22mo con 1.715 punti. Per migliorare sensibilmente la propria classifica servirebbe arrivare in semifinale, dove si parlerebbe di un bottino di 1.910 punti e di un 20mo posto virtuale. In caso di finale allora Musetti sarebbe addirittura a quota 2.160 e potenzialmente 17mo, mentre vincendo il torneo volerebbe a quota 2.510 e sarebbe potenzialmente 14mo.

PROIEZIONI RANKING ATP DI LORENZO MUSETTI

Ranking aggiornato al 18 marzo: 24mo con 1.520 punti.

Ranking virtuale con il terzo turno a Miami: 24mo con 1.560 punti.

Ranking virtuale con gli ottavi a Miami: 23mo con 1.610 punti.

Ranking virtuale con i quarti a Miami: 23mo con 1.710 punti.

Ranking virtuale con le semifinali a Miami: 20mo con 1.910 punti.

Ranking virtuale con la finale a Miami: 17mo con 2.160 punti.

Ranking virtuale con la vittoria a Miami: 14mo con 2.510 punti.