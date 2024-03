Chi affronterà Fabio Fognini al 2° turno a Indian Wells? Sfida complicata, ma non fuori portata

Fabio Fognini non vinceva una partita in un Masters 1000 dagli Internazionali d’Italia dello scorso anno. Di tempo ne è passato e il ligure ha dovuto aspettare anche un’interruzione ulteriore di tre ore per la pioggia per tornare in campo e avere la meglio dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles. L’occasione era sicuramente propizia per il nativo di Arma di Taggia, che affrontava il numero 144 della classifica mondiale ed un avversario decisamente in crisi di risultati. Un primo set sfuggito via, poi la rimonta con il secondo e terzo set vinto, chiudendo alla fine con il punteggio di 4-6 6-2 6-3.

Una wild card dunque onorata al meglio da Fognini, che ha ricevuto anche un po’ a sorpresa questo invito dagli organizzatori. Una prestazione buona per Fabio, che aveva soprattutto bisogno di ritrovare la vittoria in un determinato contesto, in modo da ritrovare fiducia dopo alcuni mesi complicati anche per via dei tanti acciacchi fisici.

Adesso per Fognini ci sarà un secondo turno contro l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero diciannove. Un match sicuramente insidioso, ma non impossibile per il ligure, che può comunque giocarsi le sue occasioni contro il tennista sudamericano.

Un Baez che arriva in grandissima fiducia ad Indian Wells, dopo i titoli conquistati sulla terra d Rio de Janeiro e Santiago del Cile. Qui si gioca sul cemento, ma l’argentino ben si adatta anche a questa superficie, con il suo gioco solido e potente da fondocampo. Servirà certamente il miglior Fognini per cercare di mettere in difficoltà Baez, anche se c’è prima da capire come recupererà fisicamente il ligure dopo una lunga giornata come quella di oggi.