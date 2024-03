Challenger Phoenix, Fabio Fognini spazzato via da Aleksandar Vukic agli ottavi di finale

Brutta serata per Fabio Fognini agli ottavi di finale del Challenger 175 di Phoenix. Dopo il successo di ieri contro lo statunitense Michael Mmoh, il giocatore ligure è incappato in una pesante sconfitta contro l’australiano Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-1 6-1 in 52 minuti di gioco.

L’avvio di match è da incubo per Fognini che non raccoglie neanche un punto nei primi due game. Vukic sale senza troppi problemi fino al 3-0. Tremando e annullando una palla break il ligure riesce a tenere il turno di battuta nel quarto game. L’unico momento in cui Fognini da un segno di vita è sul 3-1, quando ha due palle del contro-break, ma l’australiano serve bene. L’azzurro perderà ancora il servizio e il primo set per 6-1.

Già l’inizio di secondo set è stato turbolento per Fabio, che ha dovuto cancellare una palla break subito nel primo game. Dopo il primo turno di battuta tenuto, non arriva più un segnale da parte del giocatore taggiasco che perde a trenta il servizio sull’1-1, a zero sul 3-1 e non sfrutta una palla del 2-5, perdendo ancora la battuta sul 5-1.

I numeri al servizio per Fognini sono orribili: ben sei doppi falli e 2 punti su 18 vinti con la seconda di servizio, ossia la miseria dell’11%. Solo il 39% di punti vinti al servizio: una pessima giornata.