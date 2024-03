LIVE Darderi-Shapovalov, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’italiano si mette alla prova anche sul cemento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP di Miami tra Luciano Darderi e Denis Shapovalov.

Un sorteggio intrigante per l’azzurro, al primo gettone della carriera in un Masters 1000. Alla porta dell’italo argentino c’è infatti il “braccio d’oro” Denis Shapovalov, in risalita, che sta alternando ottime vittorie a sconfitte clamorose in questa stagione di rientro. A Indian Wells, ad esempio, ha “scherzato” al 1° turno Botic Van de Zandschulp, salvo poi non sfruttare un vantaggio di 4-2 al 3° e capitolare contro Lorenzo Musetti. Appena fuori dai 100, il canadese sarà desideroso di continuare la risalita ricordando che gioca questo torneo con il ranking protetto.

Dopo il successo nel 250 di Cordoba, è cambiata completamente la prospettiva della stagione e della carriera a xdtgv . Adesso, l’azzurro potrà impostare il lavoro non solo in funzione dei Challenger, ma potrà presentarsi senza problemi anche agli ATP 250 sul rosso di aprile. Ciò è importante, poiché gli permette di ridurre il numero di partite ed aumentare il peso specifico dei risultati. Con una vittoria al 1° turno in Florida, ad esempio, l’azzurro guadagnerebbe ben 6 posizioni e si isserebbe provvisoriamente dentro la top 70, in posizione numero 68.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno tra Darderi e Shapovalov, che si articolerà dalle ore 16:00.