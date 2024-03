Quanti punti ATP può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turno e la classifica

Jannik Sinner ha incominciato la settimana da numero 3 virtuale del ranking ATP con l’attivo 7.720 punti. Il tennista italiano, che nei primi due mesi della stagione aveva vinto agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, ha perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e non è così riuscito a operare il sorpasso ai danni dell’iberico (secondo 8.455 punti, allo stato virtuale delle cose).

Il fuoriclasse altoatesino incomincerà la propria avventura in terra americana direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra l’argentino Cachin e il nostro Andrea Vavassori. Nel mirino un possibile terzo turno contro l’olandese Griekspoor e un potenziale ottavo di finale contro un padrone di casa (Tiafoe e Paul sono i favoriti di quello spicchio). Sullo sfondo un’ipotetica semifinale contro il russo Daniil Medvedev, mentre Alcaraz non potrà essere affrontato prima della finale.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner nel corso del Masters 1000 di Miami? Vincendo la prima partita e andando al terzo turno ne guadagnerebbe 50 e si isserebbe a quota 7.760. Accedendo agli ottavi di finale ne porterebbe a casa 100, andando a 7.810 punti. Il passaggio ai quarti varrebbe 200 punti e assicurerebbe a Sinner di portarsi a quota 7.910 punti. Ben 400 punti in palio per l’approdo in semifinale, con conseguente totale di 8.110 punti. L’ingresso in semifinale avrebbe un tesoretto di ben 650 punti, utili per volare a 8.360 punti. Il successo nel torneo porta in dote 1.000 punti e permetterebbe a Sinner di vantare ben 8.710 punti.

PUNTI ATP IN PALIO AL MASTERS 1000 DI MIAMI

Vincitore: 1.000 punti.

Finalista perdente: 650 punti.

Semifinalisti: 400 punti.

Quarti di finale: 200 punti.

Ottavi di finale: 100 punti.

Terzo turno: 50 punti.

Secondo turno: 30 punti.

Primo turno: 10 punti.

PUNTI JANNIK SINNER A MIAMI, TURNO PER TURNO

Inizio settimana (virtuale): 7.720 punti.

Terzo turno: 7.760 punti.

Ottavi di finale: 7.810 punti.

Quarti di finale: 7.910 punti.

Semifinali: 8.110 punti.

Finale: 8.360 punti.

Vittoria: 8.710 punti.