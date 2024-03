Calendario sci di fondo, orari Drammen e Falun 2024: programma, orari, tv, streaming

Ultima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo. Per l’occasione, oltre al weekend di Falun, ci sarà prima un’infrasettimanale in formato sprint. Prima di andare in Svezia si andrà in Norvegia, a Drammen, appuntamento che sta iniziando a diventare un classico.

La teoria dice che le due Coppe del Mondo sono ancora in discussione, ma c’è solo la matematica a renderle tali. Harald Oestberg Amundsen non dovrebbe avere molti problemi a reggere l’assalto di Johannes Hoesflot Klaebo in campo maschile, mentre per quel che riguarda il femminile, pur con un vantaggio minore, Jessie Digginssembra ancor più destinata a portare a casa la Sfera di Cristallo e a renderla a stelle e strisce a danno di Linn Svahn in quota Svezia.

Le gare di Drammen e Falun contrassegneranno l’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sarà possibile seguirle in diretta tv sui canali di Eurosport (tranne la 10 km femminile) con incursioni anche su RaiSport, la cui programmazione televisiva è ancora da definire nel suo complesso. Diretta streaming su RaiPlay (per le gare di Falun verrà usato RaiPlay 3), eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN (queste ultime due opzioni per i flussi lineari di Eurosport). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DRAMMEN E FALUN 2024

DRAMMEN

Martedì 12 marzo

Ore 11:30 Qualificazioni Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14:00 Fasi finali Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

FALUN

Venerdì 15 marzo

Ore 12:15 Qualificazioni Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14:45 Fasi finali Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 16 marzo

11:00 10 km tc femminile

14:00 10 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 17 marzo

11:00 20 km tl Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport 2

14:15 20 km tl Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DRAMMEN E FALUN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (5 gare), Eurosport 2 (20 km femminile), RaiSport (programmazione completa da definire)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (gare di Eurosport 1 e 2), RaiPlay (canale lineare o RaiPlay 3)

Diretta Live testuale: OA Sport