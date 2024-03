A che ora Italia-Scozia di rugby e dove vederla in tv: programma in chiaro Sei Nazioni 2024

La Nazionale italiana di rugby guidata dal CT Gonzalo Quesada nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024 affronterà la Scozia in casa, allo stadio Olimpico di Roma, domani sabato 9 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 15.15. Nella sfida dello scorso anno il match terminò con il punteggio di 26-14 per la Scozia.

La Scozia finora nel torneo 2024 ha vinto in Galles, poi ha perso in casa contro la Francia, ma poi ha vinto in casa contro l’Inghilterra, mentre l’Italia ha perso sia in casa all’esordio contro l’Inghilterra sia in Irlanda, per poi pareggiare in Francia.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Scozia sarà disponibile su Sky Sport Uno e Cielo, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now e cielotv.it, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA RUGBY

Sabato 9 marzo – Stadio Olimpico di Roma

Ore 15.15: Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Cielo, differita 18.30 TV8 HD

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

