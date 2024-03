Olimpia Milano-Partizan Belgrado oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il ventottesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 8 marzo al Forum d’Assago – inizio del match alle ore 20.30 – contro i serbi del Parizan Belgrado nel match valido per la ventottesima giornata della regular season 2023-2024.

Milano è all’ultima spiaggia, con il ko subito contro il Villeurbanne che ha, di fatto, chiuso la corsa dell’Olimpia verso i play-in. Per provare a tenere le speranze almeno minimamente accese deve arrivare una vittoria nello scontro diretto contro il Partizan Belgrado, che precede i biancorossi di due vittorie.

Ma non sarà facile, perché Belgrado guida quasi tutte le statistiche nei confronti di Milano, con il Performance Index Rating che è di 90,6 punti contro gli 83,2 di Milano, mentre i punti fatti sono 83,6 contro 76,8. In attacco l’Olimpia è meglio ai rimbalzi, negli assist, ma ha percentuali decisamente più basse. In difesa, invece, Melli e compagni subiscono meno, con 76,8 punti contro gli 83,9 del Partizan, anche se subiscono di più da oltre l’arco.

Palla a due che verrà alzata al Forum d’Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport