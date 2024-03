Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv: orari 22 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono senza soluzione di continuità le emozioni al Bell Centre di Montrèal, impianto sportivo che sta ospitando in questa settimana l’evento più importante della stagione di pattinaggio di figura: i Campionati Mondiali 2024. Dopo il free program delle coppie, in questo terzo giorno di competizioni l’Italia si concentrerà sul segmento più corto della danza sul ghiaccio, il cui inizio è pianificato per le 16:20.

Chiaramente i riflettori saranno puntati su Charlène Guignard-Marco Fabbri, principali indiziati per un piazzamento nelle prime tre posizioni; per gli azzurri si tratterà tuttavia di una delle prove più ostiche della loro carriera, in quanto si ritroveranno a battagliare con una serie di avversari per la maggior parte stanziati proprio all’Accademia di Montrèal: stiamo parlando dei grandi favoriti per la vittoria, Madison Chock-Evan Bates, dei britannici Lilah Fear-Lewis Gibson e dei padroni di casa Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen. A questi si aggiungono ovviamente anche Piper Gilles-Paul Poirier, di base in quel di Scarborough. Attenzione poi anche alla seconda coppia azzurra, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, alla loro seconda avventura in campo iridato con la maglia italiana.

A partire dalle 23:00 scatterà invece il programma libero individuale femminile dove l’azzurra Sarina Joos, attualmente diciannovesima, si ritrova nella condizione di poter architettare una scalata importante in termini di classifica, con l’ambizione di accomodarsi vicina alla top 10. Nel gruppo di testa prevista invece lotta serrata tra Loena Hendrickx, Isabeu Levito, Haein Lee e Kaori Sakamoto, quattro pattinatrici che si sono attestate sopra i 70 punti nello short.

I Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la terza giornata sono comunque previste delle trasmissioni in diretta televisiva su Eurosport 1 e su RAI Sport +HD (con una copertura non completa), oltre che in streaming su RAI Play, Sky Go e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambi i segmenti di gara. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Venerdì 22 marzo

16:20-21:55 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger)

23:00-3:00 Free program individuale femminile (in gara Sarina Joos)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024, ORDINE DI ENTRATA (aggiungere cinque per l’orario italiano)

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024: COME VEDERE LA PRIMA GIORNATA IN TV E STREAMING