Calendario biathlon oggi: orari 2 marzo Oslo, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, sabato 2 marzo, andranno in scena a Oslo-Holmenkollen (Norvegia), le due Mass Start femminile e maschile nell’appuntamento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi scandinave si prospettano gare aperte a qualsiasi risultato, che andranno a condizionare anche l’assetto della classifica generale del massimo circuito internazionale.

Saranno le donne le prime a cominciare. La prova inizierà alle 13.20 e Lisa Vittozzi terrà alto il vessillo italico, con l’ambizione di andare all’attacco delle posizioni di vertice e, perché no, provare a vincere. La condizione di forma della sappadina è ottima e, se dovesse avere al poligono un rendimento come quello a cui ci ha abituato, potrebbe arrivare un riscontro particolarmente gradito.

Gli uomini partiranno alle 15.20 e si prevede un assolo del Team Norge, visto quanto accaduto ieri nella 20km Individuale. Johannes Boe, a questo proposito, ci terrebbe molto a porre il proprio sigillo davanti al pubblico di casa. In casa Italia riflettori puntati su Tommaso Giacomel, che cercherà di riscattarsi dopo una prestazione incolore nell’Individuale. Stesso proposito anche per Didier Bionaz.

Le due Mass Start donne e uomini in programma a Oslo-Holmenkollen, terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare sulle nevi norvegesi.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Sabato 2 marzo

Ore 13.20 12.5km Mass Start donne – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 15.20 15km Mass Start uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START FEMMINILE

Qualificate tramite classifica di Coppa del Mondo

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

3 VITTOZZI Lisa ITA

4 SIMON Julia FRA

5 OEBERG Elvira SWE

6 JEANMONNOT Lou FRA

7 HAECKI-GROSS Lena SUI

8 PREUSS Franziska GER

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

10 VOIGT Vanessa GER

11 ARNEKLEIV Juni NOR

12 BRORSSON Mona SWE

13 OEBERG Hanna SWE

14 HETTICH-WALZ Janina GER

15 MAGNUSSON Anna SWE

16 CHAUVEAU Sophie FRA

17 LAMPIC Anamarija SLO

18 VOBORNIKOVA Tereza CZE

19 JISLOVA Jessica CZE

20 SKOGAN Marit Ishol NOR

21 DAVIDOVA Marketa CZE

22 DZHIMA Yuliia UKR

23 TOMINGAS Tuuli EST

24 BASERGA Amy SUI

25 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

Qualificate tramite punteggio accumulato ad Oslo

26 LIEN Ida NOR

27 KIRKEEIDE Maren NOR

28 LIE Lotte BEL

29 GANDLER Anna AUT

30 PUFF Johanna GER

Riserve tramite classifica di Coppa del Mondo

SCHNEIDER Sophia GER

* LIE Lotte BEL

GUIGONNAT Gilonne FRA

PETRENKO Iryna UKR

Riserve tramite punteggio accumulato ad Oslo

AUCHENTALLER Hannah ITA

BENDIKA Baiba LAT

REMENOVA Zuzana SVK

STARTLIST MASS START MASCHILE

Qualificati per posizione in classifica di Coppa del Mondo

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 BOE Tarjei NOR

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

5 LAEGREID Sturla Holm NOR

6 STROEMSHEIM Endre NOR

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 KUEHN Johannes GER

9 DOLL Benedikt GER

10 STRELOW Justus GER

11 NAWRATH Philipp GER

12 SAMUELSSON Sebastian SWE

13 GIACOMEL Tommaso ITA

14 JACQUELIN Emilien FRA

15 PERROT Eric FRA

16 FILLON MAILLET Quentin FRA

17 STALDER Sebastian SUI

18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

19 CLAUDE Fabien FRA

20 BIONAZ Didier ITA

21 SOERUM Vebjoern NOR

22 CLAUDE Florent BEL

23 HORN Philipp GER

24 REES Roman GER

25 NELIN Jesper SWE

Qualificati per numero di punti conquistati nella tappa

26 WRIGHT Campbell USA

27 GUIGONNAT Antonin FRA

28 KRCMAR Michal CZE

29 SEPPALA Tero FIN

30 MAGAZEEV Pavel MDA

Riserve per posizione in classifica di Coppa del Mondo

FAK Jakov SLO

* KRCMAR Michal CZE

HARTWEG Niklas SUI

HOFER Lukas ITA

Riserve per numero di punti conquistati nella tappa

KOMATZ David AUT

DOVZAN Miha SLO

BRANDT Viktor SWE