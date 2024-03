ATP Miami, la pioggia cambia il programma in Florida: la nuova organizzazione degli incontri

Piove a Miami in queste ore e i match in programma quest’oggi, validi per il secondo turno del Masters1000, non possono tenersi per via di impianti outdoor privi della copertura. Tanti tennisti italiani avrebbero dovuto disputare il loro incontro e quindi ora che succede? La perturbazione dovrebbe protrarsi lungamente e quindi lo schedule è soggetto a variazioni.

L’organizzazione, comunque, ha fornito un update. Come detto in casa Italia i giocatori coinvolti sono Jannik Sinner, Andrea Vavassori, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Sinner e Vavassori hanno, come da programma originario, il secondo incontro sul Centrale, preceduto da Gauff-Podoroska (inizio indicativo alle 20.30 italiane).

Arnaldi, invece, è sul campo 5 e seguirà la sfida tra Ugo Humbert e Botic van de Zandschulp. In questo caso, come nei restanti, l’inizio dei match è fissato alle 20.30 italiane. Il ligure giocherà contro la testa di serie n.17, Alexander Bublik.

Cobolli, invece, dovrebbe affrontare il quarto match sul campo 7, preceduto dalle sfide Vekic-Alexandrova, Kasatkina-Liu e Paul-Damm. Appara assai complicato per il romano che la sua partita quest’oggi vada in scena. Per quanto riguarda le ragazze, Giorgi dovrebbe disputare la sua partita sul Centrale, non prima delle 19.00 locali (le 00.00 italiane), mentre Paolini dovrebbe disputare dalle 20.30 la sfida contro la statunitense Katie Volynets. Da sottolineare che è molto probabile che il ritardo si dilati ulteriormente.

IL NUOVO PROGRAMMA