Calcio, l’Inter ferma la serie del Bologna, colpi salvezza Cagliari e Sassuolo, spettacolo a Marassi

Sabato di Serie A intenso e ricco di gol quello che ha proseguito la 28a giornata di Serie A, cominciata ieri con il pareggio tra Napoli e Torino. La costante è rappresentata dall’Inter di Simone Inzaghi, meno brillante del solito, ma comunque vincente a Bologna: basta un gol di Bisseck di testa al 37′ e un secondo tempo di sofferenza per piegare il Bologna. La squadra di Motta ha attaccato nella ripresa, ma si è trovata costretta a interrompere la serie di sei vittorie di fila. Nerazzurri che salgono a 75 punti in classifica: Scudetto sempre più a un passo.

Vittorie importanti invece sono arrivate in ottica salvezza per Cagliari e Sassuolo ai danni di Salernitana e Frosinone. La squadra di Ranieri ha vinto contro i campani con uno spettacolare 4-2 targato Lapadula, Gaetano e la doppietta di Shomurodov. A nulla è servito l’uno-due di Kastanos e Maggiore per portarsi da 3-0 a 3-2. Sardi che salgono a 26 punti fuori dalla zona calda, sempre più ultima la Salernitana.

Seconda rete inviolata stagionale per il Sassuolo a cui basta un gol di Thorsvedt all’ora di gioco per piegare 1-0 il Frosinone. La formazione di Di Francesco deve rammaricarsi per un rigore sbagliato da Kaio Jorge al 90′: la zona retrocessione è sempre più vicina. Primo passo per Ballardini e bella reazione dei neroverdi dopo il grave infortunio di Berardi.

Spettacolo invece nella partita delle 20.45 tra Genoa e Monza: colpo della squadra di Palladino che ha vinto 3-2 contro l’undici di Gilardino. Una partita spettacolare che verrà ricordata per la perla di Dany Mota in semirovesciata dal limite dell’area. Vittoria che è arrivata con un gol fortuito da parte di Maldini, che ha regalato i tre punti ai lombardi.