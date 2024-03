Calcio, Inter frena a San Siro contro il Napoli. Milan a segno e pari della Juventus nel 29° turno

Calato il sipario sul 29° turno del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Fari puntati sul big match della domenica sera tra la capolista, Inter, e il Napoli. Nerazzurri bloccati sull’1-1 dai partenopei. Alla rete di Matteo Darmian al 43′ ha risposto Juan Jesus all’81’. Frenata della Beneamata e Milan che rosicchia due punti in classifica generale, pur rimanendo comunque molto distanziato (-14) in seconda posizione.

Il Diavolo si è imposto a Verona contro la formazione scaligera per 3-1. I gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e di Samuel Chukwueze hanno regalato i tre punti agli uomini di Stefano Pioli, rendendo vana la realizzazione dopo un’ora di gioco di Tijjani Noslin.

Pareggio per la Juventus all’Allianz Stadium. La compagine allenata da Max Allegri non è andata oltre lo 0-0 in una partita scorbutica per la Vecchia Signora contro il Genoa, con l’espulsione di Dusan Vlahovic nei minuti di recupero. Juve terza in classifica generale, con un margine di cinque lunghezze sul Bologna e di otto sulla Roma. All’Olimpico la squadra di Daniele De Rossi si è imposta 1-0 contro il Sassuolo grazie al gol di Lorenzo Pellegrini al 50′.

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Atalanta e Fiorentina per il grave malore accusato dal direttore generale della Viola, Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Stando a quanto riportano le cronache, il dirigente del club gigliato si è sentito male a poche ore dal match che i toscani avrebbero dovuto giocare alle 18.00 contro la Dea a Bergamo.