Basket, le fasce per il sorteggio dei gironi delle Olimpiadi 2024. Italia in corsa per la qualificazione

Il sorteggio dei gironi di basket per le Olimpiadi di Parigi 2024 andrà in scena martedì 19 marzo (ore 19.00) a Mies (Svizzera). Le dodici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce di merito e si formeranno così tre raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale.

Al momento, al maschile, si conoscono otto qualificate ai Giochi: USA, Germania, Serbia, Australia, Canada, Francia, Giappone, Sudan del Sud. Le altre quattro ammesse alla rassegna a cinque cerchi verrano determinate attraverso i tornei preolimpici che andranno in scena tra il 2 e il 7 luglio ad Atene (Grecia), Riga (Lettonia), Valencia (Spagna) e San Juan (Porto Rico). L’Italia giocherà proprio in terra caraibica, sfidando soprattutto la Lituania nella rincorsa verso il tagliando per la capitale francese.

La vincente del torneo di Porto Rico è stata inserita in terza fascia, dunque l’Italia, in caso di qualificazione, eviterà le insidiose Canada e Francia. Dalla prima fascia pescherebbe una tra USA, Germania e la vincente del preolimpico in Spagna; dalla seconda una tra Serbia, Australia e la vincente del preolimpico in Lettonia; dalla quarta una tra Giappone, Sudan del Sud e la vincente del preolimpico in Grecia. Già delineato il quadro della situazione sul fronte femminile.

FASCE SORTEGGIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024

MASCHILE

PRIMA FASCIA: USA, vincente preolimpico in Spagna, Germania.

SECONDA FASCIA: Serbia, Australia, vincente preolimpico in Lettonia.

TERZA FASCIA: Canada, Francia, vincente preolimpico a Porto Rico (eventualmente l’Italia).

QUARTA FASCIA: vincente preolimpico in Grecia, Giappone, Sudan del Sud.

FEMMINILE

PRIMA FASCIA: USA, Cina, Australia.

SECONDA FASCIA: Spagna, Canada, Belgio.

TERZA FASCIA: Francia, Giappone, Serbia.

QUARTA FASCIA: Porto Rico, Nigeria, Germania.