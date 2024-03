Basket, trasferta a Pesaro per la Virtus Bologna in Serie A. Venezia-Olimpia Milano il big match, Brescia sfida Sassari

Torna subito in campo la Serie A di basket, con la ventitreesima giornata della regular season 2023-2024 in programma nel weekend imminente. Un solo anticipo previsto domani sera, con le restanti partite distribuite domenica dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente quello che ci attende.

La GeVi Napoli ospita nel sabato sera alle 19:45 l’Estra Pistoia: i partenopei devono reagire alla sonora sconfitta della settimana scorsa contro la Bertram Tortona, mentre i toscani arrivano dal colpo esterno contro la Vanoli Cremona che li tiene in scia alle posizioni che contano. La domenica 17 marzo si apre con il match delle 16:30 tra l’Unahotels Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese: gli emiliani devono rialzare la testa dopo la battuta d’arresto contro la Nutribullet Treviso per non perdere terreno dalle prime della classe, con i lombardi che puntano ad allungare la striscia positiva. Alle 17:00 ecco la sfida di cartello della giornata tra l’Umana Reyer Venezia e l’Olimpia Milano: entrambe le compagini arrivano da una sconfitta rispettivamente contro Dinamo Sassari e Virtus Bologna, appaiate in graduatoria a quota 30 punti.

Mezz’ora più tardi, alle 17:30, la Givova Scafati attende la Bertram Tortona: i campani puntano al pronto riscatto dopo il ko di domenica sera contro la Germabi Brescia, mentre i piemontesi cercano di proseguire l’ottimo trend degli ultimi turni che li ha rilanciati in classifica. Trasferta in Sardegna per la capolista Brescia, con la Leonessa impegnata alle 18:15 al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari reduce dal blitz a Mestre contro la Reyer. Alle 18:30 la Happy Casa Brindisi cerca punti salvezza contro la Dolomiti Energia Trentino, con i pugliesi relegati all’ultimo posto in graduatoria.

Sfida d’altri tempi quella delle 19:00 alla Vitrifrigo Arena tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Virtus Bologna: i marchigiani sono ancora alla ricerca del primo successo dall’insediamento in panchina di coach ‘Meo’ Sacchetti, mentre le V-nere non vogliono perdere contatto dalla Germani Brescia (bianconeri al secondo posto con due punti in meno rispetto ai lombardi). Il turno si completa con il posticipo delle 20:00 tra la Nutribullet Treviso e la Vanoli Cremona: i veneti cercano il secondo successo in fila dopo quello interno contro l’Unahotels Reggiana, mentre la Vanoli vuole cancellare il ko casalingo contro l’Estra Pistoia.