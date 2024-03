Calcio femminile, le migliori italiane della prima giornata della seconda fase: Caruso e Della Peruta sugli scudi

Calato il sipario sul primo turno della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Poule scudetto e salvezza hanno tenuto banco. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

MICHELA GIORNANO (SAMPDORIA): grande visione di gioco e tempi di intervento perfetti per la centrale della retroguardia blucerchiata, tra le migliori senza dubbio nella sfida tra la Samp e il Pomigliano. Un libero vecchio stampo, che sa adattarsi alle necessità del calcio femminile moderno.

ARIANNO CARUSO (JUVENTUS): a segno nel 3-3 tra Inter e Juventus, la centrocampista bianconera ha confermato le sue qualità nei movimenti senza palla, sapendo leggere l’azione prima delle altre e avendo anche un rendimento decisamente consistente in rifinitura.

TORI DELLA PERUTA (SAMPDORIA): un attaccante da tenere in grande considerazione la classe 2004 italo-americana, che con i quattro gol rifilati al Pomigliano ha sicuramente fatto parlare di sé. Un talento cristallino in fase realizzativa, che Andrea Soncin dovrà considerare per un possibile inserimento nel roster delle giovani leve.

CHIARA BECCARI (SASSUOLO): a proposito di giovani leve, l’attaccante nero-verde a segno nella sfida contro la Fiorentina ha dato conferma delle sue qualità negli ultimi 30 metri, decisiva nella conquista del successo.