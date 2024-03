Calcio, Empoli-Bologna 0-1: Giovanni Fabbian regala il successo ai felsinei nel 29° turno di Serie A

Una vittoria in Zona Cesarini per il Bologna di Thiago Motta. Al Castellani di Empoli, i felsinei si sono imposti grazie a una marcatura al 94′ di Giovanni Fabbian, in un match che la compagine rossoblu ha meritato di vincere per quanto prodotto. Una partita, valida per il 29° turno di Serie A, nella quale è stata quasi sempre la squadra emiliana a creare i presupposti per la rete. Un gol, quello di Fabbian, molto importante per il raggiungimento del traguardo europeo in casa bolognese. Nel prossimo turno il Bologna ospiterà la Salernitana, mentre l’Empoli giocherà contro l’Inter a San Siro.

PRIMO TEMPO – Nicola vara un 3-4-2-1: Caprile – Bereszynski, Wakukiewicz, Luperto – Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella – Cambiaghi, Zurkowski – Niang. Motta risponde con 4-2-3-1: Skorupski – Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen – Freuler, Ferguson – Ndoye, Urbanski, Saelemakers – Odgaard. La formazione felsinea costruisce maggiormente e al 18′ ha una doppia occasione sugli sviluppi di un corner in cui prima Beukema di testa, poi Urbanski di destro non riescono a superare Caprile. 2′ più tardi ancora ospiti vicini alla segnatura: Beukema conclude a colpo sicuro, ma il portiere dell’Empoli salva la sua porta e sulla respinta Urbanski si avventa sulla palla, ma è decisiva la scivolata di Walukiewicz. Al 26′ l’Empoli si rende pericoloso grazie a un’iniziativa di Cambiaghi che sfugge dalla marcatura di Beukema e serve Niang, quest’ultimo non è preciso con lo stop e la palla finisce sui piedi di Zurkowski che tira di prima intenzione, senza inquadrare lo specchio della porta. Al 43′ clamorosa chance per i toscani. Cambiaghi imbecca Niang in profondità dopo un errore in impostazione di Beukema, ma l’attaccante empolese non è sufficientemente incisivo, consentendo il recupero del difensore.

SECONDO TEMPO – È sempre Cambiaghi ad animare il gioco offensivo dell’Empoli, mentre al 60′ il Bologna crea una nuova opportunità: Saelemakers mette al centro un pallone interessante dalla sinistra per la testa di Odgaard che, da posizione ravvicinata, non riesce a essere sufficientemente concreto. Girandola di cambi e felsinei che spingono sul pedale dell’acceleratore: all’85’ Fabbian ci prova sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Caprile è prontissimo; all’87’ altra occasione con Orsolini che si divora un gol solo davanti alla porta, sparando alto il pallone. Nei minuti di recupero arriva (90+4′) la marcatura degli ospiti: Fabbian sfrutta una respinta, per una volta, non precisa di Caprile sulla conclusione di Calafiori e insacca. Non succede più nulla e la formazione di Motta può festeggiare.