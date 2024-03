Calcio a 5, Olimpus Roma e Napoli Futsal approdano in Finale di Coppa Italia

Calato il sipario sulle semifinali della Coppa Italia 2024 di calcio a 5, di scena a Policoro. Le finaliste sono Olimpus Roma e Napoli Futsal. La formazione campana allenata da Fulvio Colini si è imposta con un perentorio 5-0 contro l’Ecocity Genzano.

Un primo tempo lottato, sbloccato da Japa Duarte e poi suggellato da una magia di Titi Borruto. Un 2-0 che ha messo in discesa la partita per la squadra vesuviana che nella ripresa ha dilagato, con Borruto one-man show con due realizzazioni e l’assist per Bolo.

Più equilibrata la sfida tra l’Olimpus e L84, conclusa in favore della formazione laziale 3-2. Match sbloccato dai piemontesi al 6′ da Raguso, ma ci ha pensato la premiata ditta Fortino-Marcelinho a ribaltare la situazione nel primo tempo. Quest’ultimo ha portato a tre le marcature. Inutile ai fini del riscontro finale la realizzazione di Vidal a 5′ dalla conclusione.

Appuntamento quindi a domenica sera (ore 21.15) per l’atto conclusivo che assegnerà questo importante titolo nazionale.