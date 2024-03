Brugge-De Panne 2024 oggi in tv: percorso, altimetria, favoriti. Tanti big tra i velocisti si giocano la vittoria

Ci avviciniamo sempre di più alle grandi classiche del Belgio e oggi va in scena la 48a edizione della Brugge-De Panne, breve corsa a tappe (la tre giorni di De Panne) che dal 2018 si è trasformata in una semi-classica di un giorno decisamente adatta ai velocisti per il suo percorso totalmente pianeggiante.

PERCORSO

Non ci saranno grosse novità nel percorso di quest’anno: ancora i velocisti dovrebbero essere i protagonisti. Si partirà da Bruges per arrivare a De Panne dopo 198,9 chilometri, senza difficoltà altimetriche, ma con alcune insidie comunque al suo interno. I vari cambi di direzione, le stradine strette e il vento, presente in particolare nel lungo rettilineo di De Moeren da affrontare in tre circostanze nel giro finale, potrebbero infatti spezzare il gruppo tramite i ventagli o dare la possibilità a qualche attaccante di anticipare i velocisti con un abile colpo di mano.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il favorito principale sarà ancora Jasper Philipsen, vincitore dell’ultima edizione. Il belga ha mostrato tutta la sua smagliante condizione vincendo la Milano-Sanremo sabato scorso, resistendo sul Poggio e mostrando tutta la sua allo sprint. Presente e da tenere in considerazione anche il vincitore 2022 Tim Merlier, già cinque volte vincitore in questa stagione. Attenzione anche a Fabio Jakobsen e Gerben Thijssen, così come a Sam Welsford e Dylan Groenewegen.

BRUGGE-DE PANNE 2024: PROGRAMMA E ORARI

Bruges-De Panne (198,7 km)

Orario di partenza: 12.50

Orario di arrivo stimato: 17.20

BRUGGE-DE PANNE 2024: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per gli abbonati dalle 16.35

Diretta streaming: Discovery Plus ed eurosport.it dalle 15.15, DAZN e Sky Go dalle 16.35

Diretta live testuale: OA Sport