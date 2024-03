Boxe, Sirine Chaarabi domina la spagnola Lopez del Arbol ed è a un match da Parigi 2024!

Sirine Charaabi si porta a un’unica vittoria dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Nei 54 kg, l’azzurra s’impone in maniera incontrovertibile contro la spagnola Marta Lopez del Arbol per verdetto unanime dei giudici (5-0). Un combattimento dominato, con tutte le tre riprese assegnate senza eccezione alcuna alla portacolori di casa (quintuplo 30-27), e adesso l’obiettivo a cinque cerchi è questione che verrà discussa lunedì

Nella prima ripresa si parte subito con tanta foga da parte delle due pugili, benché sia Charaabi a mostrare maggiore convinzione per larga parte del tempo, trovando meglio la misura dei suoi colpi. La conferma arriva dai giudici, che le accordano unanimemente i loro favori.

Il secondo round è, se possibile, ancora più favorevole all’italiana rispetto al primo. Non c’è luogo dove Lopez del Arbol riesca a nascondersi, dal centro del ring come da qualsiasi altra zona. Il destro e le combinazioni col sinistro sono perfette, e arriva un’altra unanimità per i giudici.

Gli ultimi tre minuti servono, così, soltanto a confermare un dominio che, del resto, si era già visto al Boxam, dove le due si erano già affrontate ancora con successo di Charaabi. Una situazione che qui si ripete, e che porta l’italiana a un solo passo da Parigi 2024.