Judo, Antonio Esposito trionfa nei -81 kg al Grand Prix di Linz. Irene Pedrotti in piazza d’onore

Calato il sipario su una grande giornata per il judo italiano nel Grand Prix Upper Austria 2024, in corso di svolgimento a Linz fino a domani, domenica 10 marzo, e valevole come competizione che assegna un massimo di 700 punti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

Ebbene, il bottino pieno da questo punto di vista l’ha fatto Antonio Esposito, trionfatore nei -81 kg. Una cavalcata vincente quella dell’atleta campano che ha iniziato la propria avventura, affrontando e battendo l’irlandese Maxim Trigub, per poi prevalere contro il britannico Lachlan Moorhead e il belga Jarne Duyck. In quest’ultimo caso, Esposito ha fatto calare il sipario dopo appena 37″ con l’ippon.

In semifinale l’avversario è stato il portoghese Joao Fernando e anche qui il match è stato deciso da una grande proiezione de judoka italiano, valsa l’ippon dopo 1’53”. Nell’atto conclusivo, l’avversario dell’azzurro è stato il polacco Pawel Drzymal e l’ippon anche in questo caso è arrivato, dopo un match nel quale l’atleta del Bel Paese ha imposto il proprio judo, visti 2 shido a carico di Drzymal.

Benissimo anche Irene Pedrotti nei -70 kg. L’azzurra si è fatto largo nella propria pool battendo la cinese di Taipei Yu-Lung Liao, la slovena Anka Pogacnik e soprattutto la giapponese Moka Kuwagata. Un confronto, quest’ultimo, deciso al Golden Score per effetto del terzo shido. Qualificatasi nel Final Block, la nostra portacolori ha prima regolato la bosniaca Aleksandra Samardzic e poi nell’atto conclusivo ha dovuto cedere alla portoricana Maria Perez. Al Golden Score l’ippon non ha sorriso all’italiana.