Boxe: Diego Lenzi avanza con facilità al Preolimpico di Busto Arsizio

Primo impegno e prima vittoria per Diego Lenzi nel Preolimpico di boxe in corso di svolgimento a Busto Arsizio. Continua la corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024 per il pugile di Bologna, che batte il portacolori del Kirghizistan Uulu Toktosun con verdetto unanime (5-0).

All’atto pratico, gli servono ancora due vittorie per assicurarsi il pass che porta ai Cinque Cerchi. Sarà il 9 marzo il giorno nel quale lo rivedremo sul ring, stavolta contro lo spagnolo Ayoub Ghadfa, noto anche con l’altro cognome Drissi.

Non sarà una sfida facile, perché il venticinquenne nativo di Marbella proprio lo scorso anno è riuscito a issarsi fino al bronzo iridato in quel di Tashkent, e un anno prima era stato argento europeo.

Domani saranno tre i pugili italiani in gara. Debutto per Sirine Charaabi nei 54 kg, mentre è già a livello di quarti di finale Alessia Mesiano (nei 57 kg, però, i pass sono due e non quattro). Tra gli uomini, invece, continuerà il cammino di Salvatore Cavallaro nei 71 kg.