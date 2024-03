Pentathlon: Cicinelli, Colasanti e Micheli volano in semifinale alla World Cup de Il Cairo, out Malan

Dopo le qualificazioni femminili di ieri, oggi è stata la volta del comparto maschile fare il proprio esordio nella tappa de Il Cairo della World Cup 2024 di pentathlon moderno. Per l’Italia staccano il pass per le semifinali Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Eliminato per un soffio Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).

Nel Gruppo A migliore prestazione del sud-coreano Seo Changwan con 1186 punti a pari merito con il francese Christopher Patte, l’egiziano Mohamed Elgendy, il suo connazionale Mohanad Shaban, quindi il nostro Roberto Micheli, il francese Pierre Dejardin e il ceco Matej Lukes. Si ferma in 13a posizione Giorgio Malan con 1174 punti.

Nel Gruppo B il nostro Matteo Cicinelli svetta con 1182 punti, a braccetto con il ceco Jan Kuf, il francese Jean-Baptiste Mourcia, il magiaro Richard Bereczki e il russo Maksim Maruk.

Nel Gruppo C, invece, migliore prestazione per il messicano Emiliano Hernandez con 1177 punti assieme al tedeco Marvin Faly Dogue, davanti al cinese Shuai Luo e il britannico Charles Brown con 1176.

Cosa prevede il programma dei prossimi giorni della tappa egiziana? Domani, giovedì 7 marzo sarà la volta della semifinale femminile, quindi il ranking round di scherma maschile. Venerdì 8 marzo sarà la volta della semifinale maschile, quindi sabato 9 marzo saranno in scena le due finali. Domenica 10 marzo, infine, si chiuderà con la staffetta mista.

I QUALIFICATI PER LE SEMIFINALI MASCHILI

1. Q Qualifications A MICHELI Roberto ITA

2. Q Qualifications A DEJARDIN Pierre FRA

3. Q Qualifications A SEO Changwan KOR

4. Q Qualifications A PATTE Christopher FRA

5. Q Qualifications A LUKES Matej CZE

6. Q Qualifications A ELGENDY Mohamed EGY

7. Q Qualifications A SHABAN Mohanad EGY

8. Q Qualifications A MIHALEV Todor BUL

9. Q Qualifications A LAWRYNOWICZ Daniel POL

10. Q Qualifications A TYMOSHCHENKO Pavlo UKR

11. Q Qualifications A SZEP Balazs HUN

12. Q Qualifications A KASPERCZAK Kamil POL

13. Q Qualifications B BERECZKI Richard HUN

14. Q Qualifications B CICINELLI Matteo ITA

15. Q Qualifications B KUF Jan CZE

16. Q Qualifications B MOURCIA Jean-baptiste FRA

17. Q Qualifications B MARUK Maksim AIN

18. Q Qualifications B BELAUD Valentin FRA

19. Q Qualifications B MOHAMED Moutaz EGY

20. Q Qualifications B DALLENBACH Alexandre SUI

21. Q Qualifications B CHOONG Joseph GBR

22. Q Qualifications B KOVALCHUK Yuriy UKR

23. Q Qualifications B GUTKOWSKI Lukasz POL

24. Q Qualifications B ELGENDY Ahmed EGY

25. Q Qualifications C HERNANDEZ Emiliano MEX

26. Q Qualifications C DOGUE Marvin Faly GER

27. Q Qualifications C BROWN Charles GBR

28. Q Qualifications C LUO Shuai CHN

29. Q Qualifications C DOGUE Patrick GER

30. Q Qualifications C BOHM Csaba HUN

31. Q Qualifications C FIADOTKA Maksim AIN

32. Q Qualifications C SVECOVS Pavels LAT

33. Q Qualifications C CURRY Samuel GBR

34. Q Qualifications C HAMAD Eslam EGY

35. Q Qualifications C HAMED Ahmed EGY

36. Q Qualifications C GRYCZ Marek CZE