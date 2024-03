Boxe: Melissa Gemini eliminata dal Preolimpico di Busto Arsizio, la polacca Wojcik passa il turno

Melissa Gemini è stata eliminata dal Preolimpico di boxe 2024 in corso di svolgimento a Busto Arsizio. Nei 75 kg, ai sedicesimi di finale, l’italiana è costretta a cedere per preferenza (5-0) alla polacca Elzbieta Wojcik, che così accede agli ottavi di finale.

Il combattimento è risultato essere particolarmente vivo e pieno di punti di svolta possibili, ma alla fine dei conti le differenze minime hanno premiato Wojcik, che proseguirà qui il suo percorso verso un pass olimpico.

Quanto a Melissa Gemini, ci sarà la possibilità di avere un secondo tentativo in Thailandia, a primavera inoltrata (23 maggio-3 giugno), e precisamente in quel di Bangkok. Un secondo Preolimpico, in sostanza, che definirà le ultime carte parigine.

Dopo le due vittorie odierne di Angela Carini e Alessia Mesiano, c’è ancora un impegno azzurro in giornata: quello di Diego Lenzi, opposto al pugile del Kirghizistan Uulu Toktosun alle ore 17:45.