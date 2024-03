Boxe, Angela Carini vince al debutto: sconfitta Camila Bravo al preolimpico di Busto Arsizio

Angela Carini ha esordito con una bella vittoria nel torneo preolimpico di boxe, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). L’azzurra si è imposta contro la rognosa colombiana Camila Gabriela Camilo Bravo, vincendo con uno schiacciante verdetto unanime (5-0) e qualificandosi così ai sedicesimi di finale nel tabellone della categoria di peso fino a 66 kg, dove vengono messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La 25enne campana, che nel 2019 fu argento ai Mondiali (tra le 64 kg) e agli Europei (tra le 69 kg), si è così guadagnata il diritto di tornare sul ring nella mattinata di venerdì 8 marzo per fronteggiare la giapponese Mai Kito, che ha usufruito di un bye al primo turno. Impegno assolutamente da non sottovalutare per la nostra portacolori, che ha tutte le potenzialità per farsi strada nel torneo e continuare a inseguire il sogno a cinque cerchi dopo la partecipazione a Tokyo 2020 (venne eliminata dalla taiwanese Chen per split decisione agli ottavi di finale, ai tempi era tra le 69 kg).

Si tratta della seconda azzurra ad avanzare nella manifestazione, dopo che Alessia Mesiano ha raggiunto i quarti di finale tra le 60 kg (è a due vittorie dai Giochi Olimpici, domani salirà sul ring per incrociare la rumena Marin). Più tardi toccherà a Melissa Gemini contro la polacca Elzbieta Wojcik (tra le 75 kg), mentre domani vedremo impegnata anche Sirine Chaarabi contro la polacca Sandra Drabik nei sedicesimi di finale della categoria fino a 54 kg.