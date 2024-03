Boxe, Alessia Mesiano liquida Solis e avanza nel preolimpico di Busto Arsizio: Parigi 2024 è a due vittorie

Alessia Mesiano prosegue con disinvoltura la propria avventura nel torneo preolimpico di boxe in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). L’azzurra ha sconfitto la messicana Guadalupe Solis con verdetto non unanime (4-1) e si è così qualificata ai quarti di finale della categoria di peso fino a 60 kg. La 32enne laziale, che ieri si era resa protagonista di una prestazione convincente contro la temibile svedese Agnes Alexiusson, è riuscita a prevalere nei confronti di una rivale che poteva risultare rognosa e che poteva creare qualche grattacapo.

La Campionessa del Mondo nel 2016 tra i 57 kg, nonché bronzo iridato tra le 60 kg nel 2022, tornerà sul ring domani mattina per fronteggiare la rumena Loredana Andreea Marin, atleta con un ruolino di marcia fatto di 15 vittorie e 7 sconfitte. Si tratta di una rivale alla portata della nostra portacolori, che si trova a due vittorie dalla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che in questa categoria si assegnano tre pass per la capitale francese (faranno festa le due finaliste e chi avrà la meglio nel confronto tra le due sconfitte in semifinale).

Alessia Mesiano sta inseguendo la sua prima partecipazione ai Giochi: sarebbe meritatissima considerando la sua carriera. In caso di sconfitta prematura, ci sarà un’ultima chance a maggio in occasione del torneo su base mondiale in programma a Bangkok (Thailandia). Nel corso della giornata odierna toccherà anche a Melissa Gemini contro la polacca Elzbieta Wojcik (tra le 75 kg) e ad Angela Carini contro la colombiana Camila Bravo (tra le 66 kg), mentre domani vedremo impegnata anche Sirine Chaarabi contro la polacca Sandra Drabik nei sedicesimi di finale della categoria fino a 54 kg.