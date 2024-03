Calendario Preolimpico taekwondo 2024: programma, orari, tv, streaming, quanti pass in palio

Il primo vero momento chiave della stagione è ormai alle porte per la Nazionale italiana di taekwondo, che si gioca questo weekend l’ultima chance per incrementare il numero di atleti qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024. Da sabato 9 a domenica 10 marzo si terrà a Sofia infatti il torneo europeo di qualificazione a cinque cerchi su scala continentale, con in palio due pass non nominali per ciascuna categoria.

L’Italia, dopo aver qualificato direttamente tramite ranking Vito Dell’Aquila nella -58 kg e Simone Alessio nella -80 kg, poteva schierare al massimo due rappresentanti del settore femminile per l’evento in programma nella capitale bulgara. Alla fine la scelta è ricaduta su Ilenia Matonti nella -49 kg e su Natalia D’Angelo nella -67 kg, che dovranno però superare lo scoglio delle semifinali per raggiungere l’obiettivo e conquistare la carta olimpica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del torneo europeo di qualificazione olimpica per il taekwondo verso Parigi 2024. Tutti gli incontri della due-giorni di Sofia saranno visibili gratuitamente in diretta streaming su Olympic Channel. Gli orari indicati sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO TAEKWONDO 2024

Sabato 9 marzo

Ore 8.00 Primo turno e ottavi di finale -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

Ore 13.30 Quarti di finale -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

Ore 15.30 Semifinali e spareggio 3°/4° posto -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

Domenica 10 marzo

Ore 9.00 Primo turno e ottavi di finale -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

Ore 13.30 Quarti di finale -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

Ore 15.30 Semifinali e spareggio 3°/4° posto -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

PROGRAMMA PREOLIMPICO TAEKWONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.