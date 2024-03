Bob a 4, tripletta tedesca a metà gara nei Mondiali di Winterberg. Friedrich precede Lochner, 7° Baumgartner

Tripletta tedesca dopo le prime due manche dei Campionati del Mondo 2024 di bob a 4. Sulla pista di Winterberg (Germania) i padroni di casa dominano la scena senza mezzi termini, come ampiamente preventivabile, con l’attesissima sfida tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner che deciderà chi si metterà al collo la medaglia d’oro iridata. Ricordiamo che le due ultime manche che andranno ad assegnare titolo e medaglie si disputeranno domani alle ore 14.00 e 16.00.

Al comando della gara, come detto, troviamo un sontuoso Francesco Friedrich con il tempo complessivo di 1:47.18 (53.12 nella prima manche e 54.06 nella seconda). Il fuoriclasse bavarese va a caccia del suo 15° titolo iridato e lo ha messo in mostra con due discese di altissimo livello. Il suo margine è già di 30 centesimi sul connazionale Johannes Lochner (53.29 e 54.16) che in entrambe le discese ha pagato dazio al quattro volte campione olimpico.

Completa il podio, tutto in salsa teutonica, Adam Ammour (53.70 e 54.23) con un distacco già di 75 centesimi. Quarta posizione per il lettone Emils Cipulis (53.58 e 54.40) a 80 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaco Markus Treichl (53.73 e 54.35) a 90, mentre è sesto il britannico Brad Hall (53.92 e 54.26) ad un secondo esatto.

Si piazza in settima posizione il nostro Patrick Baumgartner (53.81 e 54.43) a 1.06, dopo due prove solide e senza sbavature. La top5 è tutt’altro che impossibile per il nostro alfiere che domani si giocherà le proprie carte. Ottava posizione per il cinese Kaizhi Sun (53.96 e 54.65) a 1.45, nona per lo svizzero Simon Friedli (53.85 e 54.84) a 1.51, mentre completa la top10 il cinese Chunjian Li (54.16 e 54.56) a 1.54, davanti allo svizzero Cédric Follador (53.99 e 54.76) a 1.57. Non va oltre la 19a posizione il secondo azzurro, Mattia Variola (54.91 e 54.45), che accusa già un distacco di 2.18 dalla vetta.