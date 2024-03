Biathlon, IBU Cup Obertilliach I 2024: nelle pursuit nono David Zingerle e 20ma Astrid Plosch

Prosegue ad Obertilliach, in Austria, la prima delle due tappe consecutive dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nelle pursuit odierne in casa Italia si registrano il nono posto di David Zingerle nella 12.5 km maschile e la 20ma posizione di Astrid Plosch nella 10 km femminile.

Nella 12.5 km maschile, come nella sprint, il podio è tutto norvegese: vince ancora Mats Oeverby (16/20 al tiro) in 31’54″9, davanti ai connazionali Martin Nevland (2 bersagli mancati in piedi), secondo a 8″0, e Sindre Fjellheim Jorde, che era stato secondo nella sprint (4 errori complessivi), oggi terzo a 14″6.

David Zingerle (16/20 al poligono) è nono a 1’33″2, mentre Nicola Romanin (4 errori totali) si classifica 18° a 3’06″3, proprio davanti a Daniele Cappellari (1 solo bersaglio mancato), 19° a 3’08″6, ma vanno a punti anche Michele Molinari (17/20 al tiro), 33° a 4’32″5, e Michael Durand (2 errori al poligono), 36° a 5’28″5, mentre non ce la fa Cedric Christille (4 errori complessivi), 46° a 6’44″7.

Nella 10 km femminile affermazione della norvegese Marthe Krakstad Johansen (19/20 al poligono) in 32’19″3, la quale precede la transalpina Oceane Michelon, ancora seconda come nella sprint (2 errori), seconda a 52″7, e la ceca Tereza Vinklarkova (un solo bersaglio mancato), terza a 1’23″5.

Astrid Plosch (un solo bersaglio mancato) si classifica 20ma a 4’16″6, mentre Fabiana Carpella (3 errori totali), termina 26ma a 4’52″0, proprio davanti a Birgit Schoelzhorn (4 bersagli mancati), 27ma a 4’57″4, ed a Francesca Brocchiero (15/20 al tiro), 28ma a 4’59″0, infine Serena Del Fabbro (6 errori complessivi) chiude 51ma a 10’19″5 a causa di 2′ di penalità.