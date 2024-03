Berrettini potrebbe giocare due partite in un giorno a Phoenix! Programma compresso, orari precisi, tv, avversari

Si preannuncia una giornata complicata a Phoenix per Matteo Berrettini, dopo l’interruzione per pioggia del suo ottavo di finale con Arthur Cazaux a fine primo set. Il romano infatti, costretto a rimontare un set di svantaggio contro l’emergente francese, in caso di vittoria dovrebbe tornare in campo poche ore più tardi per giocare i quarti di finale dell’Arizona Tennis Classic 2024, ricco Challenger di categoria 175.

L’unico ottavo ancora da completare è proprio quello tra Berrettini e Cazaux, con il qualificato transalpino Terence Atmane che attende il vincente della sfida nella parte bassa del tabellone per l’ultimo quarto di finale. Se il finalista di Wimbledon 2021 dovesse ribaltare l’incontro vincendo secondo e terzo set con il nativo di Montpellier classe 2022, avrebbe poi un cuscinetto di due match sul campo centrale (Kokkinakis-Borges e Vukic-Halys) prima di tornare in azione contro Atmane.

Le partite di Matteo Berrettini al Challenger 175 di Phoenix verranno trasmesse in diretta tv (in chiaro) su Supertennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dei suoi match in Arizona con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO BERRETTINI PHOENIX 2024

Venerdì 15 marzo – Campo centrale

Dalle ore 20.00 italiane

Denis Kudla (Stati Uniti)-Luca Van Assche (Francia)

A seguire, non prima delle ore 21.00

Matteo Berrettini (Italia)-Arthur Cazaux (Francia) sospesa sul 3-6 – Supertennis

A seguire

Thanasi Kokkinakis (Australia)-Nuno Borges (Portogallo)

A seguire

Aleksandar Vukic (Australia)-Quentin Halys (Francia)

A seguire, non prima delle ore 3.00 di sabato 16 marzo

Eventuale Matteo Berrettini (Italia)-Terence Atmane (Francia)

DOVE VEDERE IN TV BERRETTINI A PHOENIX

Diretta tv: Supertennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.