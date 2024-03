NBA, risultati della notte (13 marzo): Boston domina a Utah, Sacramento rompe la maledizione Milwaukee

Sono sette le partite della notte NBA. Continua la marcia dominante dei Boston Celtics, che infilano la cinquantunesima vittoria stagionale sul campo degli Utah Jazz. Finisce 123-107 per Boston, che ha segnato 44 punti nel solo primo quarto, chiudendo già quasi i conti all’intervallo. Jayson Tatum è il principale protagonista con 38 punti a referto, ma ci sono anche i 24 punti di Derrick White.

I Sacramento Kings interrompono la “maledizione Milwaukee”, battendo per la prima volta i Bucks dal 2016 e chiudendo una striscia negativa di 15 sconfitte consecutive. Una netta vittoria quella di Sacramento, che si è imposta 129-94 grazie ai 29 punti di De’Aaron Fox e ad un Domantas Sabonis, che è arrivato alla quarantasettesima doppia doppia consecutiva con 22 punti e 11 rimbalzi, aggiungendo anche 8 assist. A Milwaukee non è bastato un Giannis Antetokounmpo da 30 punti e 13 rimbalzi.

Vittoria pesante ed importante degli Indiana Pacers sul campo della squadra con il miglior record ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder. Finisce 121-111 per Indiana, che ottiene un successo fondamentale nella corsa per evitare il Play-In, trascinata dai 24 punti di Miles Turner e dalle doppie doppie di Tyrese Haliburton (18 punti e 12 assist) e Pascal Siakam (18 punti e 11 rimbalzi). Per OKC ci sono 30 punti e 10 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander.

Nella lotta per il primato della Western Conference si rialzano i Minnesota Timberwolves, che, dopo due sconfitte consecutive, espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 118-100, complice un secondo tempo da 63 punti segnati e solo 37 subiti. Anthony Edwards è il trascinatore dei T’Wolves con 37 punti a referto, mentre per i Clippers il migliore è stato Paul George con 22 punti.

I New York Knicks dominano contro i Philadelphia 76ers, tenendo per la terza volta consecutiva la squadra avversaria sotto quota 80 punti segnati. Finisce 106-79 per New York, complice la clamorosa tripla doppia di Josh Hart, che ha messo a referto 20 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Gli Houston Rockets ottengono il terzo successo di fila e provano a tenere vivo il sogno Play-In, superando 103-101 i San Antonio Spurs con 21 punti di Fred VanVleet. Chiudiamo con il successo di Memphis su Washington per 109-97 con i Grizzlies guidati dai sorprendenti 24 punti di Trey Jamison.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks – Philadelphia 76ers 106-79

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 109-97

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 111-121

San Antonio Spurs – Houston Rockets 101-103

Utah Jazz – Boston Celtics 107-123

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 100-118

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 129-94