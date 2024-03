Beach volley, Nicolai/Cottafava impeccabili: sono già ai quarti! Gottardi/Menegatti agli ottavi, eliminati Lupo/Rossi

En plein di vittorie per Nicolai/Cottafava che sono già agli ottavi, un successo e una sconfitta per Gottardi/Menegatti che dovranno passare dagli ottavi di finale e terza sconfitta per Lupo/Nicolai che escono con onore dal torneo dopo aver superato l’ostacolo delle qualificazioni. Questo, in sintesi, il bilancio della seconda giornata di gare nel tabellone principale del torneo Elite 16 di Doha.

Nicolai/Cottafava, dopo la doppia vittoria nella giornata di esordio, hanno completato l’opera battendo anche gli statunitensi Evans/Budinger al termine di un match più equilibrato di quanto non dica il 2-0 finale. Nel primo set, sotto 11-14, gli azzurri cambiano marcia, pareggiano a quota 15 e si portano avanti 18-16, resistendo fino al 21-19 conclusivo. Nel secondo set sono gli azzurri a prendere il largo in avvio (8-4) e a resistere avanti fino al 17-14. La coppia americana pareggia sul 17-17 ma nel finale ancora una volta Nicolai/Cottafava riescono ad avere la meglio 21-19. La coppia italiana attende nei quarti di finale la vincente della sfida tra i tedeschi Ehlers/Wickler e gli esperti olandesi Brouwer/Meeuwsen.

Niente da fare, invece, nonostante una bella prestazione, per Lupo/Rossi che hanno subito la terza sconfitta cedendo 2-0 agli svedesi Ahman/Hellvig. Nel primo set la coppia azzurra gioca bene, guadagna un vantaggio importante e si presenta davanti 19-16 alla volata finale ma gli svedesi pareggiano a quota 19, annullano un set ball e ribaltano la situazione: 23-21. Secondo set infinito: Rossi/Lupo vanno sotto 17-13, rimontano fino al 18 pari e nasce uhn finale di set ad altissima tensione con gli svedesi che annullano ben cinque set ball agli azzurri e al quarto tentativo vincono 30-28.

Secondo posto nel girone e sorrisi comunque raggianti, in campo femminile, per Valentina Gottardi e Marta Menegatti che, in mattinata, hanno battuto 2-1 le svizzere Esmeè/Zoè (Vergè-Deprè/Bobner). Vinto facilmente il primo set con il punteggio di 21-14, Menegatti/Gottardi hanno giocato uno strano secondo parziale;: sotto 13-16, hanno rimontato con un break di 4-0 (17-16) ma non sono riuscite a chiudere cedendo 21-19 alle rivali. nel tie break azzurre sempre avanti fino al 13-10 e al 14-11, poi il ritorno delle rivali stoppate al momento giusto per il 15-13 conclusivo.

Nel secondo match di giornata decisivo per l’ingresso nei quarti di finale, le azzurre sono calate di livello in tutti i fondamentali ed hanno lasciato via libera alla coppia brasiliana Barbara/Carol che si è imposta con un secco 2-0 (21-15, 21-16) che non ha lasciato scampo a Menegatti7Gottardi che domattina alle 9.00 affronteranno nella sfida degli ottavi di finale la coppia svizzera Vergè-Deprè/Mader, con cui finora hanno giocato per due volte, una sconfitta nello scorso giugno a Ostrava e una vittoria nei sedicesimi di finale del Mondiale in Messico a ottobre (ultimo torneo disputato dalle italiane prima del rientro a Doha).

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. Bryl/Łosiak-Evans/Budinger (USA) 2-1 (14-21, 23-21, 15-12), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (17-21, 21-17, 15-8), Cherif/Ahmed (QAT)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (21-18, 19-21, 15-10), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (16-21, 21-19, 15-12). Cottafava/Nicolai (ITA)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-19, 21-19), Bryl/Łosiak (POL)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (21-19, 15-21, 10-15).

Pool C. Boermans/de Groot (NED)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-16, 21-17), Mol/Sørum (NOR)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (22-24, 21-14, 15-13). Crabb/Brunner (USA)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-13, 21-18), Mol/Sørum (NOR)-Boermans/de Groot (NED) 1-2 (17-21, 21-18, 12-15). Mol/Sørum (NOR)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (21-16, 20-22, 15-8), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-11, 21-19)

Pool B. George/Andre (BRA)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (20-22, 21-18, 15-13), Perusic/Schweiner (CZE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (18-21, 21-17, 15-12). Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED) 2_1 (21-19, 17-21, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA) 2-0 (21-17, 21-16), Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (21-23, 19-21), George/Andre (BRA)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (25-20, 25-27, 15-13).

Pool A. Ehlers/Wickler (GER)-Rossi/Lupo (ITA) 2-1 (21-11, 17-21, 15-13), Ahman/Hellvig (SWE)-Evandro/Arthur (BRA) 2-1 (21-17, 16-21, 15-10). Evandro/Arthur (BRA)-Rossi/Lupo (ITA) 2-0 (21-13, 21-19). Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-17, 21-14). Åhman/Hellvig (SWE)-Rossi/Lupo (ITA) 2-0 (23-21, 30-28), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-17, 21-17).

Ottavi di finale: Mol/Sørum (NOR)-Bryl/Łosiak (POL), Cherif/Ahmed (QAT)-Evandro/Arthur (BRA), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Wickler (GER), Crabb/Brunner (USA)-van de Velde/Immers (NED)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D: Xue/Xia (CHN)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (16-21, 21-18, 9-15), Melissa/Brandie (CAN)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-17, 21-17). 13.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (15-21, 16-21), Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-18, 21-18), Xue/Xia (CHN)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (19-21, 19-21) Melissa/Brandie (CAN)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (221-10, 22-24, 13-15)

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (21-16, 21-12), Hughes/Cheng (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (16-21, 21-14, 15-9). Tainá/Victoria (BRA)-Agatha/Rebecca (BRA) 1-2 (21-18, 19-21, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Stam/Schoon (NED) 2-0 (21-16, 21-12). Hughes/Cheng (USA)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (21-16, 21-15), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-11, 21-16)

Pool B. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (18-21, 19-21), Nuss/Kloth (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-17, 17-21, 13-15). Gottardi/Menegatti (ITA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (21-14, 19-21, 15-13), Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). Nuss/Kloth (USA)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (17-21, 21-16, 15-11), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 2-0 (21-15, 21-16)

Pool A. Hüberli/Brunner (SUI)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-19, 21-19), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-0, 21-0). Mariafe/Clancy (AUS)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (0-21, 0-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (23-21, 21-19). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (15-21, 21-15, 15-8), Hüberli/Brunner (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-0, 21-0)

Ottavi di finale: Stam/Schoon (NED)–Ludwig/Lippmann (GER), Hüberli/Brunner (SUI)-Nuss/Kloth (USA), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Gottardi/Menegatti (ITA), Agatha/Rebecca (BRA)-Melissa/Brandie (CAN)