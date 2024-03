Hockey ghiaccio: Bolzano ipoteca le semifinali, Val Pusteria riapre la serie

La serata di post season dell’ICE Hockey League 2023-2024 ha regalato emozioni e gol a raffica. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le squadre italiane impegnate nei quarti di finale dei playoff del campionato continentale.

Con un perentorio 6-1 il Bolzano ha schiantato ancora una volta il Villach salendo 3-0 in una serie playoff per ora disputata al meglio dalle “Foxes” che, fra due giorni, in trasferta, hanno la prima opportunità di chiudere i conti e volare in semifinale.

Pesantissima vittoria per 4-3 all’overtime invece per il Val Pusteria che è riuscito a conquistare il primo punto della serie, ora il computo è di 2-1, contro i magiari dell’Hydro Fehervar AV 19. In una serata di sorpassi e controsorpassi, a decidere l’esito del match è stata la zampata di Morley, autore complessivamente di una doppietta.

I “Lupi” torneranno in campo domani, 8 marzo, per gara -4 del duello, con la volontà di riequilibrare perfettamente i conti in una serie al meglio delle 7 partite.

