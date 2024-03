Beach volley, doppio quinto posto per gli azzurri nell’Elite 16 di Doha

Si ferma ai quarti di finale l’avventura delle due coppie italiane nel primo Elite 16 di Parigi: un risultato che porta tanti punti nella corsa alla qualificazione olimpica e che fortifica la posizione di Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti nel tabellone principale degli Elite 16 ma che, allo stesso tempo, lascia un pizzico di amaro in bocca per come le due coppie italiane avevano iniziato il loro cammino a Doha.

Nicolai/Cottafava si sono fermati ai quarti di finale contro i tedeschi Ehlers/Wickler, vittoriosi 2-0 al termine di un match comunque equilibrato. Dopo un avvio equilibrato, la coppia teutonica è scattata avanti 14-11 ma gli azzurri sono subito tornati sotto (14-14). Il secondo break per i tedeschi è stato decisivo: Ehlers/Wickler si sono portati avanti 17-14 e poi 20-16 e la rimonta degli azzurri si ferma a quota 18. Nel secondo set gli azzurri sono partiti forte ma non sono riusciti a sfruttare un vantaggio importante sul 12-8 e 14-10. Avanti 19-17 la coppia italiana si è bloccata ed ha subito un break di 0-4 per il 21-19 dei tedeschi.

In campo femminile la giornata era iniziata bene per Menegatti/Gottardi che hanno battuto 2-0 al termine di una vera e propria battaglia le svizzere Vergè-Deprè/Mader. Primo set punto a punto con le due coppie mai in vantaggio di più di 2 punti e la soluzione ai vantaggi che ha premiato le italiane col punteggio di 23-21. Terzo set più schizofrenico con le elvetiche avanti 16-12, il ribaltone delle azzurre che si portano sul 19-17 e il ritorno delle svizzere che trascinano nuovamente ai vantaggio Gottardi/Menegatti che si impoNgono con il punteggio di 29-27 dopo aver annullato quattro set ball.

Nei quarti di finale le azzurre hanno affrontato le lettoni Anastasija Samoilova e Tina Graudina che si sono presentate in gran forma a Doha ed hanno battuto Menegatti7Gottardi 2-0. Nel primo set le lettoni sono scattate avanti 15-11 ma le italiane sono tornate sotto sul 16-15 ma la coppia lettone ha mantenuto il break di vantaggio fino al 21-19. Nel secondo set equilibrio fino all’8-6 e poi break di 6-0 per Anastasija/Tina che, avanti 14-6, non si sono più fatte avvicinare ed hanno vinto 21-13.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Mol/Sørum (NOR)-Bryl/Łosiak (POL) 2-0 (21-0, 21-0), Cherif/Ahmed (QAT)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-19, 21-12), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (16-21, 17-21), Crabb/Brunner (USA)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)

Quarti di finale: Mol/Sørum (NOR)-Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (21-17, 21-23, 15-12), Boermans/de Groot (NED)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-19, 21-17), Ehlers/Wickler (GER)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-18, 21-19), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-15, 24-22)

Semifinali: Boermans/de Groot (NED)-Mol/Sørum (NOR), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Stam/Schoon (NED)–Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (18-21, 25-27), Hüberli/Brunner (SUI)-Nuss/Kloth (USA) 2-1 (23-21, 19-21, 25-23), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (21-23, 27-29), Agatha/Rebecca (BRA)-Melissa/Brandie (CAN) 1-2 (21-16, 17-21, 11-15).

Quarti di finale: Ludwig/Lippmann (GER)-Carol/Barbara (BRA) 1-2 (21-17, 15-21, 14-16), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-1 (13-21, 21-13, 15-13), Gottardi/Menegatti (ITA)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (19-21, 13-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Melissa/Brandie (CAN) 0-2 (19-21, 19-21).

Semifinali: Hughes/Cheng (USA)-Carol/Barbara (BRA), Melissa/Brandie (CAN)-Tina/Anastasija (LAT)