Beach volley, doppietta australiana sulla sabbia di casa nel Future di Mollymook

Doppio successo australiano sulla sabbia di casa a Mollymook dove si è svolto il primo torneo della stagione nel circuito mondiale. Tanti gli australiani iscritti ma diverse anche le coppie in arrivo dall’Europe, mentre non c’erano azzurri al via.

In campo maschile pronostico rispettato con Carragher/Nicolaidis che hanno portato a termine il torneo perfetto, non cedendo nemmeno un set dai primi turni alla finale. Gli australiani nella finale hanno avuto la meglio con un secco 2-0 (21-18, 21-15) sull’altra coppia australiana, Burnett/Pearse. Terzo gradino del podio per gli statunitensi Hoppe/Shaw che hanno sconfitto 2-1 i thailandesi Banlue/Wachirawit.

In campo femminile assenza pesante quella delle numero uno del ranking australiano Clancy/Mariafè che sono partite per Doha dove saranno protagoniste del prossimo Elite 16. L’Australia ha comunque gioito con Fejes/Milutinovic che hanno approfittato del forfeit per infortunio delle giapponesi Suzuka/Reika 2-0 (21-0, 21-0). Terzo gradino del podio per le australiane Fleming/Johnson che hanno sconfitto le statunitensi Chacon/Whalen. 2-0 (21-12, 21-13).

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Hadar/Lanciano (ISR)-Howat/Gale (AUS) 2-1 (19-21, 21-16, 15-10), Gottsu/Shoji (JPN)-Tiso/Reeves (AUS) 2-1 (14-21, 21-18, 15-12). Pool C: Pood/Potts (AUS)-Banlue/Wachirawit (THA) 2-1 (19-21, 21-10, 15-13), MacNeil/Russell (CAN)-Vaught/Coyle (USA) 2-0 (21-13, 21-12). Pool B: Surin/Dunwinit (THA)-Hoppe/Shaw (USA) 1-2 (21-15, 14-21, 10-15), Burnett/Pearse (AUS)-Abela/Landers (AUS) 2-1 (17-21, 21-12, 15-6). Pool A: Kaufer/Schwarmann (GER)-Malki/Adachi (JPN) 2-1 (16-21, 21-19, 15-9), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Tang/Gregory (AUS) 2-0 (21-13, 21-12)

Finali primo posto gironi: Hadar/Lanciano (ISR)-Gottsu/Shoji (JPN) 1-2 (21-14, 18-21, 12-15), Pood/Potts (AUS)-MacNeil/Russell (CAN) 1-2 (21-17, 15-21, 18-20), Hoppe/Shaw (USA)-Burnett/Pearse (AUS) 2-0 (21-19, 25-23), Kaufer/Schwarmann (GER)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (7-21, 19-21).

Finali terzo posto gironi: Howat/Gale (AUS)-Tiso/Reeves (AUS) 1-2 (17-21, 21-14, 11-15), Banlue/Wachirawit (THA)-Vaught/Coyle (USA) 2-0 (22-20, 21-19), Surin/Dunwinit (THA)- Abela/Landers (AUS) 2-1 (21-15, 18-21, 15-5), Malki/Adachi (JPN)-Tang/Gregory (AUS) 2-0 (21-19, 22-20)

Ottavi di finale: Hood/Potts (AUS)-Tiso/Reeves (AUS) 1-2 (17-21, 21-13, 17-19), Burnett/Pearse (AUS)-Malki/Adachi (JPN) 2-0 (21-19, 21-11), Kaufer/Schwarmann (GER)-Banlue/Wachirawit (THA) 1-2 (21-18, 18-21, 9-15), Surin/Dunwinit (THA)-Hadar/Lanciano (ISR) 0-2 (16-21, 17-21).

Quarti di finale: Tiso/Reeves (AUS)-Hoppe/Shaw (USA) 0-2 (13-21, 13-21), MacNeil/Russell (CAN)-Burnett/Pearse (AUS) 0-2 (10-21, 10-21), Banlue/Wachirawit (THA)-Gottsu/Shoji (JPN) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Hadar/Lanciano (ISR) 2-0 (21-15, 21-16).

Semifinali: Burnett/Pearse (AUS)-Hoppe/Shaw (USA) 2-1 (17-21, 21-15, 15-13), Nicolaidis/Carracher (AUS)- Banlue/Wachirawit (THA) 2-0 (21-15, 21-18).

Finale 3. Posto: Banlue/Wachirawit (THA)-Hoppe/Shaw (USA) 1-2 (17-21, 21-16, 10-15)

Finale: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Burnett/Pearse (AUS) 2-0 (21-18, 21-15)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi Pool D: Rayner/Alchin (AUS)-Sadlier/Green (NZL) 2-0 (21-14, 21-16), Matauatu/Lawac (VAN)-Chacon/Whalen (USA) 0-2 (16-21, 12-21). Pool C: Creamer/Lindstrom (USA)-Motomura/Nayu (JPN) 2-0 (21-14, 21-13), Fejes/Milutinovic (AUS)-Poppinga/Shields (USA) 2-0 (21-13, 21-15). Pool B: Suzuka/Reika (JPN)-Evans/Mumby (ENG) 2-1 (17-21, 21-19, 15-8), Fleming/Johnson (AUS)-Peranich/Ekstrom (USA) 0-2 (19-21, 19-21). Pool A: Yamada/Take (JPN)-Murakami/Riko (JPN) 0-2 (14-21, 16-21), Mariafe/Clancy (AUS)-Norton/Hinton (NZL) 0-2 (0-21, 0-21).

Finali primo posto gironi: Rayner/Alchin (AUS)-Chacon/Whalen (USA) 0-2 (12-21, 11-21), Creamer/Lindstrom (USA)-Fejes/Milutinovic (AUS) 0-2 (13-21, 15-21), Suzuka/Reika (JPN)-Peranich/Ekstrom (USA) 2-1 (17-21, 21-19, 15-8), Murakami/Riko (JPN)- Norton/Hinton (NZL) 0-2 (17-21, 12-21)

Finali terzo posto gironi: Sadlier/Green (NZL)-Matauatu/Lawac (VAN) 0-2 (14-21, 13-21), Motomura/Nayu (JPN)-Poppinga/Shields (USA) 0-2 (8-21, 8-21), Evans/Mumby (ENG)-Fleming/Johnson (AUS) 0-2 (11-21, 12-21), Yamada/Take (JPN)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-0, 21-0)

Ottavi di finale: Norton/Hinton (NZL)-Matauatu/Lawac (VAN) 0-2 (17-21, 12-21), Peranich/Ekstrom (USA)-Poppinga/Shields (USA), Rayner/Alchin (AUS)-Yamada/Take (JPN) 2-1 (15-21, 21-17, 17-15), Fleming/Johnson (AUS)-Creamer/Lindstrom USA 2-1 (20-22, 21-13, 15-6)

Quarti di finale: Matauatu/Lawac (VAN)-Suzuka/Reika (JPN) 0-2 (26-28, 12-21), Chacon/Whalen (USA)-Peranich/Ekstrom (USA), Rayner/Anchin (AUS)-Fejes/Milutinovic AUS 0-2 (17-21, 16-21), Murakami/Riko (JPN)-Fleming/Johnson (AUS) 0-2 (14-21, 22-24).

Semifinali: Chacon/Whalen (USA)-Suzuka/Reika (JPN) 1-2 (21-15, 14-21, 9-15), Fleming/Johnson (AUS)-Fejes/Milutinovic (AUS) 1-2 (19-21, 21-15, 10-15)

Finale 3. Posto: Fleming/Johnson (AUS)-Chacon/Whalen (USA) 2-0 (21-12, 21-13)

Finale: Fejes/Milutinovic (AUS)-Suzuka/Reika (JPN) 2-0 (21-0, 21-0)