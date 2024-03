Serie A 2024: l’Inter batte anche il Genoa soffrendo e vola a +15, lo Scudetto è vicino

Dopo un mese a tutta, con vittorie roboanti, ci sta anche concedersi una partita un po’ più sofferta: se poi si agguantano i tre punti tutto di guadagnato. L’Inter non frena la sua corsa e anzi, continua a macinare punti: nel posticipo del lunedì della 27ma giornata batte a San Siro 2-1 il Genoa e mette le mani sullo scudetto.

I punti di vantaggio sulla Juventus sconfitta ieri sera a Napoli sono adesso quindici e diventa quasi impensabile andare a riprendere la banda di Inzaghi che sembra pronta a gioire tra qualche settimana.

I nerazzurri soffrono nella prima parte di gara: Retegui mette un paio di volte in difficoltà la retroguardia di casa, ma ci pensano Pavard e Sommer a metterci una pezza. È il preludio alla sgasata di Lautaro e compagni: Sanchez prima serve l’assist per il vantaggio di Asslani, poi si mette in proprio siglando il 2-0 su calcio di rigore.

Nella ripresa la banda di Gilardino dimostra di essere una delle rivelazioni di questo campionato e non si arrende. Un tiro da fuori di Vazquez riapre la contesa, poi nell’assalto finale i rossoblu impauriscono la retroguardia di Sommer, ma l’Inter può gioire ancora.