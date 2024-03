NBA, i risultati della notte (14 marzo): Denver e Dallas, vittorie pesante. Per i Lakers brutto ko

Nella notte italiana si sono giocate nove partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide più attese sicuramente quella tra Miami e Denver, ma anche lo “spareggio” play-in tra Dallas e i Warriors. E in campo è sceso anche Simone Fontecchio. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vincono i Denver Nuggets il big match di giornata superando i Miami Heat 88-100. Ma match molto più combattuto di quel che dice il punteggio, con i Nuggets a fare da lepri, ma gli Heat a rimontare nel finale di terzo quarto. Serve una nuova accelerazione a Denver per chiuderla, anche con i 25 punti di Michael Porter Jr., mentre per Nikola Jokic doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi. Vincono ancora i Detroit Pistons che superano i Toronto Raptors 113-104. Anche questo match si decide nell’ultimo quarto e questa volta protagonista assoluto è Jalen Duren che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 23 rimbalzi. Per Simone Fontecchio, invece, 12 punti a referto.

Vittoria importante per i Dallas Mavericks che battono i Golden State Warriors 109-99 in un vero e proprio spareggio per i play-in. Quarto successo consecutivo per i Mavs, sempre in controllo del match, e ai Warriors non basta avere il top scorer di giornata, con i 27 punti di Jonathan Kuminga. Successo anche per gli Orlando Magic che superano i Brooklyn Nets 114-106. Orlando guida fin dalla palla a due e non lascia scampo ai Nets, con il top scorer che è Paolo Banchero con 21 punti e 9 assist.

Cadono i Los Angeles Lakers che cedono in casa dei Sacramento Kings 120-107. Play-in sempre in bilico per LeBron e compagni, che reggono un tempo, dove sembrano poter anche espugnare il campo dei Kings, poi però scappa via Sacramento e ai Lakers non servono né i 28 punti di Austin Reaves, né la tripla doppia sfiorata da James, che chiude con 18 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Vittoria esterna per i Cleveland Cavaliers che superano i New Orleans Pelicans per 95-116. Primo quarto equilibratissimo, poi i Cavs allungano, ma solo nell’ultimo quarto riescono a dare lo strappo decisivo e chiudere il match. Top scorer, ma non basta ai Pelicans, Zion Williamson con 33 punti.

Negli altri match di giornata successo all’overtime per i Chicago Bulls che espugnano il campo degli Indiana Pacers 129-132, con 46 punti di DeMar DeRozan; vittoria per gli Charlotte Hornets in casa dei Memphis Grizzlies 98-110, con 27 punti di Miles Bridges; e infine successo dei Portland Trail Blazers che superano gli Atlanta Hawks 106-102, cui non bastano i 40 punti di Dejounte Murray, mentre per Portland ci sono i 36 punti e 8 assist di Anfernee Simons e la doppia doppia di Deandre Ayton con 33 punti e 19 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (14 MARZO)

Detroit Pistons – Toronto Raptors 113-104

Orlando Magic – Brooklyn Nets 114-106

Miami Heat – Denver Nuggets 88-100

Indiana Pacers – Chicago Bulls 129-132 (OT)

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 98-110

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 95-116

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 109-99

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 120-107

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 106-102