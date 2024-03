Basket: Varese in campo contro il Bahcesehir per la semifinale di Europe Cup

Inizia domani all’Itelyum Arena di Varese il match d’andata delle semifinali della Fiba Europe Cup e i padroni di casa ospiteranno i turchi del Bahcesehir College. Una doppia sfida, il ritorno si giocherà a Istanbul il 3 aprile, che vale un posto nella finalissima continentale.

I lombardi sono arrivati qui dopo aver chiuso al secondo posto il gruppo I nella prima fase del torneo, con 5 vittorie e una sconfitta, mentre nella seconda fase hanno sofferto, chiudendo sempre secondi, ma con soli 3 successi e altrettanti ko. Che sono bastati a raggiungere i quarti di finale, dove Mannion e compagni hanno liquidato la pratica Nymburk con due nette vittorie.

Il Bahcesehir College, invece, hanno chiuso la prima fase in vetta al gruppo D, anche loro vincendo 5 partite e perdendone una, mentre nella seconda fase hanno dominato il loro gruppo vincendo sei match su sei. Ai quarti, però, hanno sofferto forse più del dovuto per avere la meglio del Porto, ribaltando il 90-80 dell’andata con un netto 88-52 al ritorno.

Per Varese, dunque, non sarà una sfida facile, ma neppure impossibile contro una squadra che come i lombardi segna molto (91,6 punti a partita contro i 92 di Varese), soprattutto da oltre l’arco, dove colpiscono con il 42,7% di percentuale. Guardando ai singoli, attenzione al cecchino Tyler Cavanaugh, con 15,7 punti a partita con oltre il 50% da oltre l’arco, a Jerry Boutsiele, 15,5 punti e 7,8 rimbalzi a partita, ma anche a Axel Bouteille, 14,6 punti, e Phil Scrubb, con 12,9 punti a partita. Fermare l’attacco turco sarà il primo passo verso la finale.