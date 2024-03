L’Atalanta pareggia con lo Sporting Lisbona: 1-1 in trasferta, si decide tutto a Bergamo

L’Atalanta ha pareggiato per 1-1 con lo Sporting Lisbona nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. La Dea è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale nella tana della compagine portoghese e il discorso qualificazione è apertissimo: tutto si deciderà giovedì 14 marzo a Bergamo, quando i neroazzurri saranno chiamati a vincere di fronte al proprio pubblico per proseguire l’avventura nella seconda competizione europea (in caso di parità si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente si tireranno i rigori).

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 18′: Trincao è partito in velocità, ha lanciato Paulinho sulla sinistra, che è entrato in area e ha segnato con un bel mancino rasoterra. L’Atalanta non si è però demoralizzata e dopo sei minuti ha colpito un doppio palo con Holm e Scamacca in un giro di lancetta.

Al 40′ i bergamaschi hanno pareggiato: Lookman pressa e costringe Quaresma all’errore, palla a Miranchuk che serve Scamacca, il quale insacca di sinistro. Poco dopo Scamacca sfiora la doppietta. Nella ripresa Coates colpisce un palo, poi al 76′ Kolasinac ed Ederson e costruiscono un’occasione da gol. Nel finale gol annullato all’Atalanta: Toure era partito in fuorigioco prima della sua superba rovesciata.